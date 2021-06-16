美俄高峰會16日登場！美國總統拜登與俄羅斯總統普丁周三於瑞士日內瓦會面，雙方預計會談重點包括氣候變遷、核武管制、駭客攻擊與囚犯問題等，但外界預期此次會面不太可能達成任何突破或協議。

這並不是兩人第一次見面，但卻是拜登擔任美國總統後首度交手，此時的他肩負自由世界領導人的重責大任。美俄雙方皆希望建立更穩定、可預測的關係，最可能合作領域包括：對抗氣候變遷與加強核武管制等。

拜登此次與普丁會面，雙方可能討論近日發生的一連串網攻事件。駭客組織DarkSide上個月攻擊美國油管商Colonial Pipeline系統，導致美國東岸近半燃料供應中斷。DarkSide被指與俄國犯罪團體有關。拜登早在周一時便警告，若俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）身故的話，那俄國與全世界的關係將進一步惡化。納瓦尼遭俄國囚禁、健康狀況惡化，西方社會多次呼籲普丁立刻放人。部分專家認為，拜登可能當面與普丁討論此事，亦可能提及遭關押在俄國的美國人未來該如何處置。