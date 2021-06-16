面板族群受惠相關零組件短缺，友達、群創首季財報獲利表現亮眼，然而即便交出好成績，仍扛不住賣壓，自4月底高點一路狂瀉，群創從3字頭跌到1字頭，友達今（16日）盤中更是出現一連串多筆「414張」賣單，取有諧音的意味，引發股民熱議，「414已經說明一切，死心吧」。

隨著相關零組件原物料短缺，市場供需緊張，帶動面板價格上漲，友達首季財報交出亮眼成績，合併營收約829.41億元，季增3%，同比攀升54.5%，稅後淨利達118.42億元，創13年單季高點，EPS1.25元，獲利表現亮眼。

儘管友達首季繳出好成績，仍受賣壓湧出影響，從4月底每股35.55元跌至今日收盤價20.8元；此外，更受到摩根大通、美銀證券和花旗環球等三大外資調降評等，目標價也被大幅下修至1字頭。

友達今早盤以每股21.70元開出，終場下跌1.40元或6.31%，收在20.80元。有股民在PTT股版發文，表示身邊手上有面板的最近臉都很臭，「然後剛剛群組裡看到的，這應該是友達的大戶嗎？」，並附上一張約莫今天早上10點左右的交易明細，從圖中可以發現，有一連多筆的414張賣單，成交約落在21元。

貼文曝光後，底下留言表示，「414已經說明一切，死心吧」、「有錢大戶的爛漫」、 「超生氣」、「真有錢」、「原來大戶也會輸」、「刷一排414」、「大戶也只是遇到比他更大戶的」、「大戶樸實無華的抱怨」。

值得一提的是，儘管面板族群今日慘跌，但群創、友達和彩晶反而是外資今日買超前三個股；外資買超群創43056張、友達31866張、彩晶12804張。