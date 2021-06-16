後座女不知何故突然摔落，網友形容像「豬肉掉地」。（截自臉書社團《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》影片）

機車雙載，坐在後座的人一定要抓緊！臉書社團《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》PO出一段影片，一輛重機雙載行駛在北市市民大道上，一個加速，後座女子突然摔下車噴飛，整個人消失不見，影片放上網短短5個小時，瀏覽次數就破6萬。

臉書社團《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》今（16日）下午5時20分上傳一段影片，標駐地點為台北市市民大道。影片只見一輛重機雙載，後座坐著一名戴著粉紅色安全帽、疑似年輕女性，該輛重機原本行駛在內側車道、跟在一輛小貨車後方，突然一個加速，準備右切進中間車道。

就在此時，後座粉紅帽女不知為何，突然滾落機車噴飛，從行車記錄器畫面，只能看到重機騎士將車停在路肩，而後座女完全不見蹤影。

眾多網友看完影片驚呼：「女朋友像豬肉一樣掉在地上了」、「真的摔到分手~ 安全感不夠了」、「一定要騎重車，然後雙載，再把別人女兒摔個半死」、「駕駛加速超車，乘客沒有抱緊導致跌落」、「我重播了N遍她掉下去的瞬間，最後，我發現，車，不是我騎的，妹子不是我載的，白車我也不認識，所有的我都沒參與到，而我居然還去找放大鏡，很認真的想知道，這是怎麼造成的？」。