摩根大通證券看好國巨（2327）長線成長動能確立，將推測合理股價升至外資最高的795元，搭配國巨庫藏股執行完畢、執行率100％，以及董事長陳泰銘親自主講線上法說會，利多三喜臨門，帶動股價展開反攻。

摩根大通近期訪談國巨，確定國巨將重心擺在長線營運成長策略上，會後摩根大通不僅對國巨來年獲利更具信心（每股純益為市場最高估值），更看好併入基美（Kemet）的綜效比預期來得強、也會提早浮現。

外資圈對國巨後市雖呈多空對抗之勢，但樂觀派如：高盛、摩根大通、里昂證券等均未見動搖，國巨股價近期回神上漲，穩居500元大關之上，多方力量較為強勁，再搭配摩根大通新賦予795元推測合理股價，超越了高盛的775元，躍居外資圈最高，無疑送來及時雨。

就股價表現而言，摩根大通自農曆年以來，便多次提及IT用MLCC漲勢和緩，將壓抑國巨股價表現，這段時間下來，市場對未來MLCC價格預期已充分降低，反而使股價有機會重新上攻，且隨更多基本面轉佳跡象浮現，認為部分機構投資者將開始加碼國巨持股。

摩根大通引用國巨經營管理階層說法指出，其高端產品未來兩年內占比將從目前的30％左右，躍升至80％以上，憑藉成本效率與完善經銷商管道，在高端市場上將有一定競爭力。同時，國巨在執行併購後，議價能力大幅提升，經營管理階層認為2021年在全球經銷商的營收成長性，有機會攀升至三成以上。

附帶一提，庫藏股執行狀況向來被市場用以判斷經營管理階層對企業本身是否有信心的指標，國巨本次庫藏股費時19日、花費18.79億元、執行率百分百，有助提振市場投資信心。