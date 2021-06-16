摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，力積電（6770）掌握半導體產業上升循環，將受惠晶圓代工報價上揚、利基型DRAM單位售價走高，創造獲利大幅上升空間，初評「優於大盤」，給予85元推測合理股價。
力積電作為一利基型晶圓代工廠，外資指出，其在邏輯IC與利基型記憶體營運比重大致相當。在摩根大通證券之前，外資圈僅瑞信證券開啟基本面研究，賦予「優於大盤」投資評等與87元推測合理股價。
根據外資對力積電財務模型預測，因晶圓代工價格與DRAM價格雙雙上漲，有助力積電運營槓桿，外資研判，毛利率將從2020年下半年的23.8％，近乎倍增至2021年下半年的45％，進而帶動獲利成長，力積電每股純益將從2020年的1.23元，大增2.4倍至2021年的4.25元，2022年還會再成長近三成，來到5.48元。
值得注意的是，力積電現為興櫃股，若於年底前順利轉上市，哈戈谷認為，這將有助擴大投資人的組成，意即可望有更多法人能將資金投進力積電。
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