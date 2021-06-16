有專家建議，若國內連三天確診數低於200例，加上疫苗接種速率快，或可放寬戶外活動限制，將三級警戒微降到二級。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會廣召專家一起討論，隨時根據疫情變化調整，不排除任何可能性。入口網站《Yahoo奇摩》16日針對「連續三天降到200例以下，你是否支持分區降級？」進行網路民調，截至晚間11點，居然高達86.6%的網友表示反對，僅有13.4%表示支持。

近期本土確診數趨緩，連續3天降到200例以下，疫情趨勢有緩坡下降，被問及是否會分區放寬三級警戒，指揮中心指揮官陳時中表示不排除任何可能。《Yahoo奇摩》16日針對「連續三天降到200例以下，你是否支持分區降級？」進行網路民調，截至晚間11點，逾3600人投票。其中3119人(86.6%)表示反對分區降級，認為會讓疫情擴散。482人(13.4%)表示支持分區降級，認為非熱區可以先解除三級。

反對分區降級的網友表示，「反而解除的地方會有更多人群移動。」、「降級後很容易再因為群聚而造成更嚴重的後果。」、「目前疫苗還沒進來，如果貿然分區降級，很容易引起下一波感染。」、「台灣生活圈太小，在無法百分百管制人流情況下，只要有一人，就會歷史重演，為了其他地區的家人健康，一時的不方便，才是為長久的安全做基石。」

支持非熱區可以先解除三級的網友表示，「基本上，台灣人是很怕死的，應該不會擴散出去。分區降級，讓疫情不嚴峻的地方/民眾可以恢復正常秩序。要不然把沒事的人都封到發瘋就沒意義。」、「支持..很多人都快活不下去了！」、「沒病死會先餓死。」