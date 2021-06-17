DJ Dennis帶領最佳損友們聲音直播聊男生的垃圾話。(17 LIVE提供)

17LIVE集團旗下聲音直播社群平台「Wave：好聲音直播，語音聊天」的《DJ丹尼斯與最佳損友》節目中，夜貓DJ Dennis帶領前FOX體育台最帥主播王博麟、伊林新星夏天珞Kyle、超級數據達人亨利（Henry Liou）、全新觀點達人東尼哥（Tony Lin）、製作人郭老師等6人一起成立最佳損友，揪大家上直播一起聊聊男生垃圾話。

丹尼斯預告他們幾個最佳損友每次Podcast主題都下得滿瘋狂的，當然幾個男生也會聊很多女生有興趣的東西，為什麼男生會這樣？我們想知道女生為什麼會這樣？「反正我們也都滿帥的嘛，也交過滿多女朋友，相信應該對女生的心理會略懂。」

丹尼斯坦言家人都很緊張防疫，他父母目前年紀都很大了，「他們基本上都不出門，酒精用的很厲害，爸媽本來住在美國，但疫情爆發後從美國回台至今，現在在台灣也不敢回去因為不敢坐飛機。」他目前和爸媽分住同棟樓上不同單位，無奈笑說：「宅在家就很無聊啊，但我喜歡整理錄音室的線材、研究YT的教學之類的，所以還可以啦！」

居家防疫造成生活上改變，丹尼斯原本喜歡上健身房，直說現在運動方面確實比較不方便，只能做仰臥起坐及家裡有啞鈴、滾輪，勉強可以keep住身材，最麻煩是宅在家不能跑步，只能爬爬樓梯或上天台走走。」

問起能出國了最想去哪，丹尼斯說：「想回家，好久沒去洛杉磯了，想在洛杉磯晃晃開開車，很想念想再去日本北海道滑雪，還有好想念泰國喔，這3個地方是我現在最佳的嚮往。」《DJ丹尼斯與最佳損友》每週三晚9點在Wave App上線直播互動。