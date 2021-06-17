本土疫情爆發，衝擊全台，蔡政府推出紓困4.0政策，大撒幣8400億元，紓困政策卻忽略不少勞工，引發民眾怒吼，國民黨率先喊出新冠疫情受災應無差別待遇，提出普發現金一萬元，獲多數民意支持，網友大喊：「本來就該普發」、「支持普發，不然都給既得利益者」還有網友直說：「最近政府令人感覺超遙遠，像中邪，完全無法理解」

疫情大爆發後，全台各行各業大受衝擊，被稱為海嘯第一排的觀光業、飯店業、餐飲業、運輸業等幾乎要倒地，蔡政府推出紓困4.0預算案，大砸8400億元紓困，立法院近日密集審查，力拼6月中三讀通過。

國民黨主席江啟臣喊出「發現金、度難關」，希望政府能先普發現金1萬元，協助多數人和產業過難關，不要用各種門檻，卡住人民救急的紓困需求，對民眾苦難、紓困孤兒視而不見。

江啟臣引用政大選研中心5月底最新民調顯示，超過5成8民眾不滿意政府去年的紓困方案，因此政府不應該把去年紓困方案複製貼上。

面對蔡政府的紓困幾乎只有照顧業者，沒有照顧多數勞工，民眾不滿痛批，勞工遭忽略，國內最大社群網路批踢踢實業坊八卦版上，也不少網友嘲諷民進黨：「勞工果然是最軟的一塊。」

網友按讚支持紓困普發，獲得熱烈響應。

網友new1974就在八卦版發文「贊成紓困普發的，進來，按到爆」問網友意見，迅速獲得網友支持。new1974發文指出，「紓困就是要普發，不普發，你、我怎麼領得到，歐、美、日、新加坡都是普發，就台灣翹屁股，與眾不同，理由一堆，自以為聰明，把先進國家的普發當智障嗎？」

new1974發文號召網友把文章推爆，希望能訴諸媒體、政府高官，讓大家知道，民意就是就要普發。new1974發文後，迅速獲得網友支持，不到一小時，就一堆網友湧入按讚，力挺紓困普發。

為了解產業和勞工真實疫情下的災情，江啟臣用視訊和各相關團體代表靠視訊溝通。

不少留言網友大喊支持，網友newland附和說：「不然勞工繳這麼多稅，結果只領過兩千QQ」，網友akentjoe也說：「本來就該普發」，網友Dia149更不滿說：「都編了8400e（億元），結果看得到吃不到，又被坑了納稅錢，會不會太扯？」網友mazda323也直言：「給我錢啦，稅都有我繳，錢都別人領。」

網友killaBee說：「有誰沒被影響？獨厚特定行業，無法理解，最近政府令人感覺超遙遠，像中邪，完全無法理解」，網友summerleaves說：「雨露均霑，才不會東漏西漏」，網友bgklye更說：「我還覺得1萬太少，多少人快活不下去，現金啊！我要錢。」