有些人喜歡整天跟情人黏在一起，不過也有些人並不會常常陪在情人的身邊，星座運勢網站「星座巫師」點名，白羊座、金牛座、天蠍座、射手座在交往過程無法常常陪伴情人，跟他們在一起跟單身沒兩樣，常常會讓另一半感到很孤獨。

▍1.白羊座

白羊座喜歡交朋友，又很講義氣，就算有了情人依然把朋友擺第一，想找他約會不見得約得到他，他的時間幾乎都被朋友佔滿，天天有人約他們出去玩，所以跟白羊座交往跟單身沒兩樣，許多時候只能一個人找事消磨時間。

▍2.金牛座

金牛座很重視工作，雖然想要好好的陪伴另一半，但只要工作還沒處理完，他就會感到七上八下，一直惦記著工作，除非完成工作進度，他們才能安心的享受私人時間，所以跟金牛座交往常常要忍受他們長時間加班，就算下班開口閉口也都是聊工作的事，非常不解風情。

▍3.天蠍座

天蠍座很自我，他們不太會主動關心情人，就算跟他傾訴心事，他的反應也很冷淡，不會說安慰的話，無法成為情人的心靈寄託。他們不太會把另一半的事放在心上，只重視自己的事，因此跟他們交往跟單身時差不多。

▍4.射手座

射手座認為交往後兩人並不需要常常見面，偶爾約會一下就好，否則也沒那麼多話可以聊，他有很多熱衷的休閒愛好，會花很多時間沉浸在其中，所以不需要情人的陪伴，情人也常常會找不到他，只能選擇忍受他或忍痛分手。