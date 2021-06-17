小腸，是消化和吸收營養素的主要器官，也可說是維護人體健康的關鍵器官。至於小腸的弱化，往往是一大早吃的太少和飲食內容不正確而導致。

清晨時分，正值生理活動啟動之刻，而小腸空等整夜，就是在等候一頓豐富早餐，讓它能大顯身手，以提供身體整日所需要的能量。偏偏很多時候，都是「空」歡喜一場。

事實上，經常性空腹與過少的一次性食量，會讓小腸內主控吸收的絨毛變短。這會讓經由胃酸溶解和碾磨後的食糜，因小腸的絨毛過短而無法有效吸收，導致有過多未被吸收的食糜進入大腸。消化原本就不是大腸的主要功能，但因為接收了殘留的食糜，不但要額外負擔消化作用，也無法充分吸收。最終，變成糞便而排出體外。

在這個過程當中，還可能讓大腸內寄生壞菌反侵入小腸，造成發炎。久而久之，小腸就會呈現老化的症狀。原本小腸就肩負消化作用，能夠分泌眾多的消化酶，針對胃部送過來食糜裡的不同物質，做出不同消化方式後再吸收。

等到高齡後，小腸逐漸老化，還能如年輕時期般分泌有效的消化酶數量，完整消化與吸收嗎？事實上，大部分食物的被吸收作用都是無效率的，且最後會變成糞便而排出體外。高齡者普遍性存在營養不足的現象，潛在原因就是小腸的老化。所以，就算是吃了富含營養的食物，再多也無助益！

比起身體的其他器官，大腸的老化會早一些，但一般人對此的自覺性較低。相較之下，小腸的老化問題比較少一些，可能它所擔負的是消化與吸收重責，又加上組織細胞更生速度快，較常呈現年輕化的狀態。對比來看，大腸的組織細胞中，只有尾段和肛門更新比較快，畢竟這一段是充滿病毒、細菌及廢棄物的地方。

此外，一般認為食欲不振是胃不適的徵兆。但事實上，主要是小腸衰弱的徵兆。因為消化不良促使身體產生抗拒作用，為避免進一步損傷，而發出食欲不振的訊號。

迷走神經系統和胃腸的共同運作，構成人的情緒反應系統。這更容易使大腦將食欲不振的徵兆，誤解讀為胃的單獨反應。常言道「心情不好吃不下飯」，這個情境就是胃與小腸聯合，對大腦發出「暫停」的訊號。由此觀之，大、小腸的健康、快樂與否，會明顯展現出人的情緒。老年人的憂鬱傾向就跟腸道有關，與大腦或是認知無關。

●補充益生菌增加免疫力

補充益生菌，可以增強小腸的消化能力、降低發炎的機率，還能夠增進腸內生產有機酸、降低腸道不平衡的酸鹼值，也能夠向共生壞菌搶食養分，以餓死壞菌。

益生菌定著於腸黏膜上皮且形成一道保護層，可產生抗菌物質，減少腸道寄生壞菌增殖與生存的機會。而這個保護層，可以防止腸道黏膜與組織細胞的癌化。

共生益生菌會在大腸壁的黏膜細胞上頭和外黏層中浮游著，保護腸壁不讓息肉增生。如果浮游的共生益生菌數量過多，會幫助原生益生菌共同維護著地盤，以減少寄生壞菌的存活空間。

另外，還會處理沒消化的食糜，譬如從消化不完的碳水化合物中獲得能量。共生益生菌也會讓纖維素發酵，更可幫助人體吸收鐵、鈣等礦物質。這些作用，都有助於增進人體的免疫力。

(本文摘自《告別失智》/大塊文化)

【作者簡介】

林錦堂

智力健固研究工作坊主持人，台灣失智症協會會員。畢業於台北大學社會系，研究所為交通大學的高階管理學碩士，並專研認知科學、神經心理學、大腦科學和組織理論的相互關係之領域，曾任龍華科技大學教職。現任各社區及大學教育推廣中心各樂齡和老人議題之講師。