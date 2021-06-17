輕薄筆電顧名思議就是又輕又薄，也連帶著給人扣上「效能不彰」的刻板印象。然而 LG gram 發展到 2021 年款，又輕、又薄、又大螢幕、又是軍規，看來看去也只有這台了。

至於大家普遍關心的效能，靠著兩孔 Thunderbolt 4 和最新的 Intel Evo 足不足以應對，就一起來看看這次我們對 LG gram 16Z90P 的全面評測。

最輕薄の軍規筆電！LG gram 16Z90P 開箱評測 優缺點 評價

【外觀設計】

▲開箱完後有 LG gram 本體、變壓器、電源線、產品簡易說明書以及保固書。（科技狗提供）

主機本體重量 1,190g 變壓器則是 302.3g ，這台 16 吋 gram 合計不到 1.5 kg。 16 吋筆電這樣的重量又帶軍規真是創金氏世界紀錄了。

鎂鋁合金 A 面就一個 gram 連個 LG logo 都沒有，單手就可以直接開闔，隱藏式軸承就比別人兩軸的還要再多一軸，共有三軸。螢幕掀開阻尼不高但很穩妥。螢幕極限傾斜角度大概 140° 左右。

PC / ABS 合金樹脂 B 面，邊框窄窄薄薄的沒什麼存在感，周圍還有墊高凸起以保護螢幕。唯一的 LG Logo 則在底部。螢幕上方有兩顆麥克風，一 90 萬畫素視訊鏡頭，不支援 WIndows Hello 臉部辨識，可進行 [email protected] 視訊。16 吋 16 : 10 的 60Hz 螢幕為 2,560 x 1,600 2K 解析度亮面 IPS 面板。

兩段單白燈背光的全尺寸滑面式巧克力鍵盤，敲擊起來算偏硬，回彈力度夠大，鍵帽也不會亂鬆動。打起字也是穩妥，手感扎實。最棒的是全尺寸數字鍵加減乘除全都有，生產力再拉一波。

指紋辨識則跟電源鍵整合，旁邊有一點白光指示燈。觸控板為玻璃材質，觸感跟面積大小都有水準。

鎂鋁合金 D 面就一排散熱孔，加上兩邊的擴音喇叭孔。黑色消光一體成型，這台第 11 代 Intel Core i7 高階款曜石黑就是從頭黑到尾。螺絲就在墊片底下，拆卸需要一些功夫。

不過拆卸 D 面會影響原廠保固，所以建議若需加裝硬碟，要送回原廠維修中心或授權經銷商處理。

LG gram 採用鎂鋁合金材質和輕量化設計之外，還有讓人驚豔的是還具備七項軍規防護。這個 MIL-STD-810G 軍規認證，主要包含了低壓、高溫、低溫、粉塵、震動、鹽霧以及衝擊測試。雖然沒有防水防塵指數，但光是軍規加上輕薄和大螢幕，對很多創作者和上班族來說就足夠實用。

但對於遊戲黨員和效能追求者來說，就要以規格和擴充接孔探討，這邊下一章就針對硬體規格和實測跑分來解析。

【規格配備】

▲左側有 2 個 Thunderbolt 4 插孔。（科技狗提供）

LG gram 在輕且寬裕的空間內塞入了規格不菲的配備，主要重點在於 11 代 Intel Core i7 10 奈米處理器，搭載 2 孔最新 Thunderbolt 4 插孔，兼具效能執行以及擴充能力。

端子部分羅列如下：

左側：1 x HDMI 2.0b 孔、2 x Thunderbolt 4 孔 向下相容 USB 4、1 x 3.5mm 音源孔

右側：1 x 防盜鎖孔、2 x USB 3.2 gen2 x 1、1 x microSD 插孔

端子部分最大亮點當然是 Thunderbolt 4 了，支援 100W PD 充電和 DisplayPort 1.4b 顯示傳輸，同時最大 40Gbps 傳輸頻寬。在外接顯卡、螢幕、電源、多輸入 hub 都能應對。

這裡簡單帶一下基礎硬體規格：

＊CPU：Intel Core i7-1165G7 4C / 8T

＊GPU：Intel Iris Xe Graphics G7 96EU

＊記憶體：SAMSUNG LPDDR4X 4266MHz 16GB 雙通道

＊容量一：M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe 1TB（預裝）

＊容量二：M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe & SATA III（未裝）

＊超大容量 80Wh 電池

＊Wi-Fi 5 和藍牙 5.1 網卡 AX201

＊2 x 2W 揚聲器，支援 DTS: X Ultra

16 吋 IPS 塞 2K 解析度，達到 189ppi 真的很夠用，沒有毛邊和畫面顆粒， 2K 和 4K 肉眼已然看不出差異。倒是 99% DCI-P3 色域比解析度更有感，色彩度、對比度、螢幕尺寸都非常夠用。極限亮度測量為 380nits 左右，如果有支援 HDR 就更完滿了。

一對 2W 揚聲器，最高出力可到 5W；支援 DTS：X Ultra 軟體加持。看過拆解就知道，機殼內的空間很足，共振足夠可以協助輸出，極限音量也不會破音。

這台 LG gram 出廠搭載 Windows 10 家用版，LG 自家軟體也有內建幾套，包含電量管理、自訂快捷鍵或是開關閱讀模式等等。驅動程式、BIOS 或 LG 軟體更新也都可以靠 LG Update Center 統一處理。（使用最新LG Update Center版本）

貼上 Intel Evo 貼紙，就是代表 LG gram 有通過平台認證，達到幾項好用筆電的設計標準：

搭載第十一代 Intel 處理晶片

＊搭載 Intel Iris Xe Graphics 顯示晶片

＊從休眠狀態喚醒的時間小於 1 秒

＊在電池模式擁有和插電時一致的反應速度

＊在 Full HD 螢幕下真實使用情境可提供 9 小時以上電池續航力

＊在 Full HD 螢幕下，充電 30 分鐘有 4 小時以上的電池續航力

＊支援 Thunderbolt 4 接孔以及 USB-C 快速充電

＊支援 Wi-Fi 6 ，並可提供 LTE 連線版本

＊一定要加上生物辨識（紅外線攝影機 / 指紋辨識）

＊至少三邊窄邊框、良好的揚聲器，符合 Intel 相關指導原則

簡單來說，就是搭載 Intel® 第十一代處理晶片與最新顯示晶片，並且擁有良好的續航力、連線能力以及反應速度。

與 Thunderbolt 3 相比，Thunderbolt 4 提供了部分改進和新功能：

＊速度：Thunderbolt 4 接孔和 3 同樣為 40 Gbps 頻寬。但是，最低 PCIe 資料要求從 16 Gbps 增加到 32 Gbps。簡單來說，擴充設備如果是 PCIe 介面，速度更快支援更好。

＊安全性：VT 型 DMA 防護能重新對應外接裝置，也會檢查適當權限來協助防止安全威脅。

＊從睡眠喚醒：讓電腦能透過基座連接的周邊裝置喚醒。

整體可以視為外觀不大的內部升級，但是對 PCIe 的支援性跟速度升級，並且針對 Intel® Evo 強調的喚醒功能也有加強。

其餘詳細跑分實測，請見原文。

【最後總結】

輕量、軍規，長續航本來就是 LG gram 的血脈特色，這次又整併 Intel 第十一代處理器、顯示晶片、Thunderbolt 4 ，再加個 PD 快充，在應用性上更升一級。

電競效能 TB4 外接顯卡一線搞定，外接螢幕或是擴充設備也是要什麼插什麼。生產力部分則是靠廣色域 DCI-P3 99% 和 16 吋大尺寸來滿足專業工作者。