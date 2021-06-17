近日新冠疫情未解，大家格外注意自己的身體異狀，尤其對於突然的胸悶、喘不過氣更是緊張萬分。由於疫情期間狀況特殊，若出現相關症狀時，應先依照指揮中心訂立的篩檢程序確認是否染疫。高雄醫學大學附設醫院內科部副主任、心臟內科主治醫師許栢超提醒，若有胸悶症狀不能掉以輕心，應進一步至心臟內科檢查。許醫師指出，像是心絞痛、心肌梗塞，甚至胃食道逆流，都會引發不同程度的胸悶，重症急性發作也會危及生命。

●胸痛的原因多元 哪些會有生命危險？

引發胸痛的原因非常多，除了心臟本身的慢性心絞痛，也就是俗稱的狹心症、心包膜發炎、急性心肌梗塞、主動脈剝離等，其他像是胃食道逆流、肌肉骨骼疼痛、肋軟骨發炎、肺炎、肋膜發炎、氣胸、肺栓塞等等，都是胸痛的可能病因之一。

許栢超醫師指出，對像是心肌梗塞、主動脈剝離、肺栓塞等嚴重而急性致命的狀況而言，胸痛是很重要的警訊。這些疾病是醫護人員在診治胸痛病人時，最先考慮的疾病，如果懷疑是急症，就會進行必要的緊急處置，像是心肌梗塞可做緊急心導管手術，或是肺栓塞可做血栓的消融治療等。

但如果病人的胸痛和這些疾病無關，醫師會視各種相關臨床表現，安排需要的檢查或治療，因此在心臟內科就診時，醫師常會進行詳細的生活詢答，釐清胸痛的主因。

許栢超醫師強調，詳細確認胸悶胸痛的原因非常重要，才能從根本調整用藥，精準對抗胸痛。(圖/許栢超醫師提供)

●心絞痛與心肌梗塞、胃食道逆流 痛的感覺不一樣

以病人主訴的胸悶胸痛症狀，心臟內科醫師會有不同判斷，像是：

→像被大石頭壓住、被繩子綁住，但持續時間不長：

可能是因心臟冠狀動脈狹窄、心肌缺氧導致的穩定型心絞痛。

→較劇烈且持續時間較長，可能轉移到下巴、左上臂等處、合併噁心嘔吐、冒冷汗等症狀：

心臟冠狀動脈阻塞導致血流供應中斷、產生心肌壞死的心肌梗塞。

→胸部會有灼熱感(火燒心)伴隨的痛，合併有胃酸逆流等症狀：

以胃食道逆流機率高。

→胸痛伴隨發燒

可能是肺炎、肋膜炎、心肌炎、心包膜炎或縱膈腔炎等感染症造成的痛。

同樣是胸痛，但是痛感有別，對應的問題也大不相同，需要患者配合說明，讓醫師更能迅速精準找出異狀原因。(圖/周凡鈺製圖)

許栢超醫師強調，許多人認為，心臟或心血管有狀況，就要做心導管檢查，但其實並不是每一種狀況都適用。尤其許多心臟病患者，誤以為平時帶著硝化甘油救急、胸悶了就去做支架，就能保命。其實，詳細確認胸悶胸痛的原因更重要，才能從根本調整用藥，精準對抗胸痛。

以最常見的冠狀動脈心臟病來說，除了急性心肌梗塞之外，慢性狹心症造成的心絞痛，對患者生活影響甚大。但許醫師指出，只要善用藥物，也能減少心絞痛發作時間跟頻率，讓生活品質更好，未必每個病患都一定要進行心導管手術。

●「穩定型心絞痛」病人 藥物治療為優先考量

許栢超醫師舉例，像是爬樓梯或運動後，突然胸悶，但可能休息5分鐘後症狀就消失，這類屬於「穩定型心絞痛」患者，就比較適合以藥物控制，加上正確的生活作息，拒菸酒、適當運動、控制三高，就能延緩或避免更趨嚴重的急性心肌梗塞。

其實醫界本來就知道，對穩定型心絞痛的病人來說，做心導管放置支架的主要目的是緩解症狀，而不是降低發生心肌梗塞的機率或死亡率。雖然支架目前發展越來越進步，但心導管主要能降低死亡率的部分還是以急性冠心症為主，對於穩定型心絞痛方面，藥物的調控對病人來說其實是更重要的一環。

β受體阻斷劑和鈣離子通道阻斷劑，是醫界建議用於初期治療的抗心絞痛藥，分別通過減少心跳率和舒張血管，減少心肌缺血。醫生通常會處方其中一類或同時處方兩類藥物，連同即時紓緩心絞痛發作的短效硝酸鹽，或使用較為長效型的硝酸鹽藥物。

但臨床上，有不少患者在服用治療藥物時，會引發程度不等的頭痛，或因血壓過低而引發暈眩，甚至有人頭痛頭暈的頻率與程度，比原本的胸悶胸痛還嚴重，造成患者任意停藥或是減少藥量。

許栢超醫師指出，患者其實也有其他用藥的選擇，台灣已引進新機轉抗心絞痛藥物，可減少心絞痛發作頻率，對於患者詬病的頭痛與頭暈等副作用也相對較少發生。

醫師指出，雖然新機轉抗心絞痛藥物目前健保尚未給付，但病患仍可與醫師討論用藥選擇，透過傳統、新機轉藥物的治療反應，來選出最合適自己的治療用藥，藉此減少心絞痛發作頻率、提高生活品質。