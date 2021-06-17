【回憶殺】講到武俠小說必定想到金庸，他創作出無數經典作品，至今仍不斷流傳，還多次被翻拍成影視呈現，光是《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》就不知道翻拍過多少次，然而卻有唯一一部金庸小說只被翻拍過一次，從此乏人問津，這部武俠小說就是《越女劍》。

《越女劍》也是金庸十分精彩的大作，講述歷史人物范蠡因為不滿政治黑暗的楚國，轉而投奔越國，在越王勾踐戰敗後幫助越王佈局，滅了吳國，當中也少不了情愛糾葛，范蠡周旋在阿青和西施之間，三人的關係讓人看了心癢癢，這部小說曾在1986年被香港電視台拍成二十集的電視劇，主演是香港演員李賽鳳、岳華。

然而戲中卻從沒出現過西施這個角色本人，只活在其他演員的台詞中，主角還是范蠡和阿青，而在這部電視劇過後，就再也沒有人翻拍過這部小說，不少人猜測，會很少人願意翻拍應該是因為選角困難，女主角阿清是牧羊女，不僅五官精緻，看似纖細柔弱的外表下卻有一顆堅強的心，而西施更是古代「四大美女」之首，光是要挑演員的顏值就是挑不出來。

李賽鳳飾演的阿青已經十分接近原作。（圖/翻攝自微博）

在唯一一版的電視劇《越女劍》中，李賽鳳已經將阿青的柔中帶剛演得絲絲入扣，在小說中，阿青愛上范蠡後，得知范蠡心裡只有西施，他們2人還曾私定終身，嫉妒讓阿青起了殺意，然而卻又再見到西施時，為她的美貌折服心軟，最後成全了西施和范蠡2人，儘管李賽鳳已經成功演活阿青，但小說裡阿青的形象卻仍是無人能及的高度。