國外研究發現，每2名新冠病毒感染者就有1人出現「隱形缺氧」。醫師提醒，國內外不乏有年輕、強壯、無慢性病的感染者因此猝死，千萬不可自恃年輕而輕忽，建議積極以血氧機監測，並留意有無缺氧徵兆，一旦懷疑務必盡早就醫治療。

隱形缺氧又被稱為「沉默缺氧」或「快樂缺氧」，是一項低血氧的症狀表現，因為肺部結構是慢慢地被破壞，病人沒有呼吸困難的感覺，因此耽擱治療。但當肺部受損嚴重、病人也感覺很喘時，就可能在極短時間內因缺氧死亡。

雙和醫院副院長李岡遠專精胸腔內科疾患。他受訪指出，隱形缺氧這項低血氧臨床症狀其實很早就被提出，被發現發生於急性呼吸窘迫症候群（ARDS）的患者身上。

李岡遠說，這些病患因換氣不足，在很喘的時候來到急診，卻常在給氧後昏迷，原因身體堆積太多二氧化碳。不過，急性呼吸窘迫症候群的患者人數不多，其所造成的隱形缺氧也沒有被特別留意。

●6分鐘走路檢測感覺喘 當心是隱形缺氧

新冠肺炎疫情全球爆發後，新冠肺炎患者多了。從去年至今的報告中可知有約20～40％的感染者發生隱形缺氧，加上病程進展很快，造成不少人1天內就猝死。「因此，這讓隱形缺氧開始被注意到了，」李岡遠說道。

台北醫學大學附設醫院呼吸胸腔暨重症專科醫師蕭世欣指出，新冠病人約有20～40％在確診之初沒有明顯症狀，部分人可能前3～5天意識清楚、情緒平穩，而且還能與人聊天，但卻在後續觀察中，病況因低血氧造成急速惡化。

蕭世欣進一步解釋，新冠病毒的攻擊特性是透過ACE2接受器進到體內器官，而肺部有較多的ACE2接受器。當病毒進到肺部後，會慢慢破壞肺部細胞、降低血管內血紅素及肺泡中新鮮氧氣的交換效率，形成低血氧。

由於病毒是慢慢地破壞肺部，感染者不易察覺低血氧，或只感覺呼吸不順。「這現象特別容易發生在看電視、或臥床休息等靜態活動中，」蕭世欣說道。此外，研究也發現，新冠病毒會侵犯腦幹的呼吸感覺中樞，也就是破壞能讓人感覺「喘」的神經，干擾確診者對低血氧的感受，使猝死風險提高。

李岡遠比喻，如果感覺「喘」的神經是火災警報系統，低血氧是火苗，一旦火苗出現，火災警報就會鈴聲大作、提醒救火。但當火災警報系統（喘）壞了，出現火苗（低血氧）也無法讓警報鈴響，到時候要滅火（救治）也來不及了。

●隱形缺氧 強壯年輕人不可輕忽

既然如此，有哪一群感染者需要特別注意隱形缺氧問題呢？李岡遠說，雖然具有三高、慢性病、肥胖、高齡等因素的感染者重症比率較高、發生隱形缺氧的機會也大，但國內外都有強壯且無慢病的年輕人因隱形缺氧而死。

「所以每位感染者都不能輕忽！」李岡遠表示，這也是為何指揮中心會採購血氧機，提供給在居家、加強版集中檢疫所、或加強版防疫旅館接受隔離的確診者，「血氧機是感染者監測血氧的好方法。」血氧含量94%以下屬於低血氧。

血氧機是新冠病毒感染者居家監測血氧的好方法，但醫師建議民眾也要自我觀察是否有3大缺氧徵兆。(圖/Unsplash 康健雜誌提供)

只要血氧機測到血氧含量94%以下，就該到醫院嗎？李岡遠坦言，想知道體內血氧狀況，還是以抽動脈血檢測最準確；而血氧機是透過皮膚監控脈搏跳動所產生的二氧化碳，進而估計出體內含氧濃度。換句話說，可能會因使用者的血液循環不好、或血氧機機器沒有使用前校正過，測出來的數值可能有誤。

●血氧機監測＋觀察3徵兆 確認缺氧更準確

「血氧機的自我監測數字還是可當參考，」但李岡遠強調，除了利用血氧機積極監測之外，建議感染者也要同時留意下列3大缺氧徵兆，當懷疑自己明顯低血氧，就要趕快到醫院接受評估治療，以免來不及救治。

1.異常的疲勞

2.頭昏腦脹

3.皮膚蒼白

事實上，採取居家隔離的確診者也可接受遠距照護。北醫附醫提供確診者「攜帶式動脈血氧飽和濃度偵測儀」並加上血壓機，讓確診者透過藍芽傳輸生理資料到遠距照護系統，當心肺功能有明顯變化，遠端的照護團隊可及時介入。

北醫附醫遠距醫療中心主任劉文琪說，北醫14年前就開始提供遠端生理監測服務，經驗豐富，確診者可藉遠端獲得完整性照護，安心度過隔離階段。

「若要減少隱形缺氧對身體產生的危害，重點在於適時偵測並獲知正確的血氧濃度和血中氧氣分壓等數值，才是及早掌握病情變化的關鍵，」蕭世欣說道。

此外，近日民眾除了因害怕隱形缺氧而瘋買血氧機，還搶買氧氣瓶囤積。但蕭世欣說，是否需要額外使用氧氣，必需由醫師評估後方可使用，以免影響對初期病情惡化與否的判斷。

●雙和醫院新配備：每床1組零接觸生理監控

雙和醫院在5月爆發的疫情期間，在新北市扮演重要的重度急救責任醫院。李岡遠說，雖然該院收治的確診者不見得每人都會演變為重症，但為了避免隱形缺氧，每床皆新配備可零接觸的血氧與生理監控，讓護理站可遠端監控數據。

「這麼做，除了可避免住院病人突然發生低血氧狀況，護理師在交班時也能透過數據確認病患狀況、避免漏接。」李岡遠說，未來，雙和醫院想發展AI分析判斷，當病患發生低血氧時，不必等醫師到場後再判斷一次，有助節省時間。