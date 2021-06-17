你今天有吃蔬菜了嗎？研究發現，蔬菜與水果含有豐富的維生素、礦物質及膳食纖維，可促進腸胃蠕動、腸道益菌生長、降低血膽固醇；近年來研究更發現，蔬果中的植化素具有抗癌效果，可降低癌症發生的機會，天天攝取適當蔬果的份量，可促進身體健康及預防慢性疾病。然而，網路流傳「深綠色蔬菜會造成腎功能不良」，這是真的嗎？

●深綠色蔬菜含鉀離子 腎功能不全者攝取過多易致高血鉀

對此，食藥署在「食藥闢謠專區」指出，適量食用深綠色蔬菜並不會造成腎功能不良，惟深綠色蔬菜含有豐富的鉀離子，對於腎功能不全患者，由於體內的鉀無法有效排除體外，因此需要透過限制飲食中的鉀攝取，來降低腎臟的負擔，以及避免高血鉀造成的併發症。

另外，慢性腎臟病者也需注意蛋白質、磷和鉀量之攝取量，對於高鈣、高鎂、高鉀之綠色蔬菜須謹慎勿過量。

●預防腎結石 這些蔬菜勿吃太多 平日飲水量要喝夠

菠菜富含草酸鹽，勿食用過量，同時該注意水份攝取，就可以吸收到營養又避免腎結石。(圖/常春月刊提供)

若要預防腎結石，絕不是一口也不吃綠色蔬菜。食藥署提醒，勿過量攝取富含草酸鹽的食物，因草酸鹽天然存在於許多綠色蔬菜中，草酸鹽含量最高的是深綠色多葉蔬菜，例如菠菜、羽衣甘藍、甜菜、秋葵。

最重要的是，導致腎結石的主因，是因為平日飲水量不夠，因此有腎結石患者，更應注意水份攝取，避免結石問題產生。如有腎臟相關疾病時，應適時就醫並遵醫囑治療，勿聽信偏方而延誤就醫時機。