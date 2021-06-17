現代人生活繁忙，從學生應付各種考試、上班族面對各種工作與加班，到中年銀髮後還要為了退休生活，甚至退化、生病而煩惱。除了均衡飲食以外，現代預防醫學的概念也十分盛行，好食課營養師介紹幾個營養素讓大家知道。

●情緒低落嗎？試試蝦紅素

蝦紅素具有強烈的抗氧化力，且具有多重健康功效。在一些高脂飼料、氯化鋁誘發記憶缺失的動物模式中，學者發現補充蝦紅素可以降低自由基傷害、神經保護等機制，改善認知與記憶力。不只動物實驗，2012年的臨床研究也發現，中年族群每天補充6-12毫克的蝦紅素，短期記憶有顯著改善現象。

2019年的臨床研究則發現，每天補充12毫克的蝦紅素，可以顯著改善憂鬱情緒與疲勞的狀況，這可能與蝦紅素能進入腦部，進而降低海馬迴區域的發炎、清除腦部自由基等作用有關。

●補充芝麻素 能幫助改善疲勞

難以入睡、失眠或睡眠品質差，是現代人的通病！調查指出，睡眠為現代人在意的五大健康議題之一，銀髮族每週有失眠現象的比例甚至可以達到5成！

臨床研究發現，連續8週每天補充10毫克的芝麻素（合併補充維生素E），疲勞指數顯著低於安慰劑組。2018年的小型人體研究，讓受試者同時吃芝麻素和蝦紅素，結果發現有補充芝麻素與蝦紅素的組別，疲勞指數也低於安慰劑組，顯示芝麻素有助於改善疲勞問題，有著幫助提振精神的功效潛力！

上述的研究，也有探討受試者的睡眠品質。結果發現有補充芝麻素的組別，在「難以入睡」、「睡醒感覺疲累」的指標上都顯著比安慰劑組來的佳，顯示芝麻素可能有助於入睡和改善睡眠品質，幫助民眾在醒來時不會感覺疲累。

亞麻仁油具有滋養神經功效。(圖/好食課提供)

●Omega-3脂肪酸 滋養神經

目前我們攝取的油脂中，omega-3與omega-6有些失調，比例從建議量的1：3-4，變成目前的1：10-20，而過多的omega-6脂肪酸容易導致發炎現象，因此建議在飲食中可以補充些omega-3脂肪酸。

Omega-3脂肪酸，以魚油、亞麻仁油為主，主要差異在魚油具有DHA與EPA，而亞麻仁油主要是次亞麻油酸，但這些同樣都具有健康功效，能補充omega-3都可以幫助身體更加健康。

亞麻仁油中含有豐富的次亞麻油酸，研究發現成年人補充次亞麻油酸可以增加腦神經滋養因子（BDNF），進而保護神經細胞。在動物實驗中則發現，長期補充次亞麻油酸能活化海馬迴神經傳導，並改善老化造成的認知功能。

有些上班族因為長期使用滑鼠而有手腕疼痛的問題，此時可能是腕隧道症候群在作祟。先前有學者給予患者補充亞麻仁油，在腕隧道症候群的症狀有所改善，亞麻仁油可能可以作為輔助治療的飲食補充方法。