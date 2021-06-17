專家說哈利遠走美國後 頭髮掉得更快了

頂尖英國植髮專家沙馬拉克（Asim Shahmalak）說，哈利王子自從去年和妻子梅根淡出英國王室，遠走美國後，掉髮的速度加快了。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，沙馬拉克指出，照這情況繼續下去，他到50歲幾乎要全禿了。不過，這位名植髮專家說，哈利禿頭的速度還是要比哥哥威廉慢了10年。沙馬拉克說，36歲的哈利目前掉髮的狀態，大約相當於威廉26歲時。

他說，雖然哈利的禿頭基因沒那麼強，但頭髮還是掉得很快。而哈利掉髮的部位，大都集中在頭頂。沙馬拉克說，如果哈利不接受治療，那過去15個月來的掉髮狀況，未來1年會繼續惡化。然而，他也強調，哈利不會像哥哥那麼禿，因為威廉在王室中，是受禿頭基因影響最大的男性。

這位植髮專家指出，威廉強大的禿頭基因是遺傳自父親查爾斯王儲，而查爾斯又是遺傳自菲立普親王。在某些家族中，掉髮的狀況似乎會隨著每一代變本加厲。此外，雪上加霜的是，威廉和哈利的母親黛安娜王妃那邊，也有禿頭基因，像他們的已故外祖父史賓塞伯爵（Earl Spencer）生前也禿了。

沙馬拉克說，父母都可能會遺傳禿頭基因。近12年來，38歲的威廉頭頂幾乎已經禿光。雖然哈利頭髮掉得比較慢，但近兩年來，他掉髮的速度一直在加快。