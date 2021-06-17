潘德夫 Goran Pandev[10] 為北馬其頓攻進歷史性進球（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-C組】[北馬其頓@烏克蘭(中立場地)][06/17(四)21:00][編號534]

烏克蘭首場分組賽面對荷蘭的比賽過程打得並不容易，不過從落後兩球再至平手當中也製造了不少進球機會，整體發揮上也是在水平之上。雖然最終都敗北而回，但這一場是在分組賽當中遇上的最強的對手，目前可以集中在剩下的兩場比賽盡力取的分數。米蘭楚克 亞尼卓克 Roman Yaremchuk[9] 加上 亞莫連科 Andriy Yarmolenko[7] 的前鋒組合效果十分之好，在第一球進球大家都有目共睹，後面的兩場比賽必會再力求進步，爭取更多進球。守門員 布尚Heorhiy Bushchan[1] 也有數次精彩撲救，本場面對北馬其頓相信他面對到的進攻會相對較少。

北馬其頓從球員到球迷對於能夠首次在大型賽事中參與，以及 潘德夫 Goran Pandev[10] 能為球隊打進歷史性的第一球必定感到十分高興。雖然 潘德夫 已經37歲 但能取得進球實在令人雀躍，他的足球生涯充滿豐功偉績，是北馬其頓傳奇人物。

本場比賽將會是一場硬仗，北馬其頓的後防線不算太穩，上一場比賽不太能抵抗奧地利兩邊路的傳中球，要在決賽圈內取得任何積分的話，兩邊後防必須多加注意。但請實力烏克蘭的確會比較佔優，預計可以在2球或以上獲勝。[主勝/2:0]

丹麥隊長 西蒙·克亞爾 Simon Kjær[4] 必須挺身而出為球隊重振士氣（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-B組】[比利時@丹麥][06/18(五)00:00][編號537]

雖然整個足壇都為 埃里克森 Christian Eriksen[10]情件感到擔憂與震驚，而在比利時陣中也有好幾位是他的現任或以前的隊友，不過比利時也不會因為這樣而有所放鬆，丹麥也需要重新出發，最終雙方都會全力以赴，爭取勝利。

比利時對俄羅斯的比賽上半場整體表現得十分之好，但在下半場稍為節奏減慢之下給予對手太多空間，比利時如要提早確認晉級16強的話，球員的集中的需要再次特別注意。盧卡庫 Romelu Lukaku[9] 有很大機會成為本屆的神射手，第一場分組賽已取得兩個進球。卡拉斯科 Yannick Carrasco[11] 也一樣有好幾個進球機會，也很多次為隊友製造機會。

決賽圈開始時 埃里克森 被視為丹麥最重要的球員，而他的缺席對進攻力削弱不小，隊友心理上也造成了一定的影響。埃里克森 目前已經沒有大礙，球隊的確需要一些正能量去繼續比賽，隊長 西蒙·克亞爾 Simon Kjær[4] 以及 卡斯帕·舒梅切爾 Kasper Schmeichel[1] 的角色相當重要，能夠在場上作好榜樣帶領球隊提升士氣。後面兩場如果能夠先打平比利時，之後再擊敗俄羅斯的話依然有晉級機會。

始終都較先好「歐洲紅魔」可再下一城，不管目前狀態以及平均球員實力都在丹麥之上，兩球小勝應該不是大問題。[客勝/0:2/1:2]

維納爾杜姆 Emile Wijnaldum[8] 是橙衣兵團的動力泉源（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-C組】[奧地利@荷蘭][06/18(五)03:00][編號535]

荷蘭於分組賽首場賽事在驚濤駭浪之下擊敗了烏克蘭，取得一個好開始。從之前習慣的4-3-3 陣式轉變為 5-3-2 之後發揮反而更好，進攻動力增強，兩邊翼衛(wing back)效率十分之高，特別是右翼衛 丹佐·鄧弗里斯 Denzel Dumfries[22]，雖然在上半場錯失了好幾次機會，但最後前場在有利位置打進致勝球。維納爾杜姆 Emile Wijnaldum[8] 中場發電機取得了第一個進球，在新陣式當中可謂舉足輕重，荷蘭打得非常布侵略性，他也是可殺進禁區爭取進球。

預期主帥 弗蘭克·德波爾 Frank de Boer 會加大利用 鄧弗里斯 及 范安霍特 Patrick van Aanholt[12] 一對翼衛的速度優勢為前鋒提供更多支援。不過前鋒線需要提高把握力，第一場比賽錯失很多機會了。

奧地利在第一場比賽前會認面對北馬其頓他們能輕易獲勝，雖胎最終都做到，但過程中被一度追成平手時也稍為有點緊張。本屆歐國盃沒有任何一支特別弱隊，這場勝仗也得來不易。奧地利的在處理傳中球都不錯，首個進球就是來自 薩比策 Marcel Sabitzer[9] 的傳送，而第二個進球也是來自 阿拉巴 David Alaba[8] 的助攻，他們兩位大將的表現對球隊都十分重要。

兩隊都在首場分組賽取得勝利，而奧地利本場應該以1分為目標打平對手，不過比起決賽圈之前荷蘭的士氣提升不少，他們會承勝追擊本場全力擊敗奧地利。[主勝/2:0/3:0]