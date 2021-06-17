棒棒堂成員35歲小煜（楊奇煜）與小七歲的護理師言言結婚，倆人擁有一個可愛寶貝兒子，他們在社群在分享幸福的生活點滴。在15日時小煜老婆公開分享接種COVID-19新冠疫苗症狀記錄，引發許多網友回應：「辛苦了！」

言言在臉書上表示：「14日早上打完COVID-19疫苗，下午1點以前已經過五個小時，體溫都正常36.6度，注射手臂有一點點的肌肉痠痛，但還可以舉起來，剛打完一個小時，有一點微微的心悸。」她坦言，水、普拿疼、體溫計都備好了！以備不時之需，卻在晚上6點開始覺得四肢肌肉痠痛、無力。」

言言表示：「晚上8點過後，突然發抖，發燒到40.2度，全身無力、頭暈、心跳很加快、很喘，並立刻喝水、喝了伏冒熱飲，還是繼續發燒，最後吃了一顆普拿疼，她坦言，午夜12:30又開啟發燒體溫38.5度，身體忽冷忽熱，用盡力氣，頭也好痛，感覺身體已經快撐不住了！

她坦言，發高燒的感覺真得很不舒服！經過一整晚休息，終於在早上9點燒退了，經歷了12小時的高燒，仍然身體還是一樣肌肉痠痛、疲累頭痛，但比起發燒起來真得舒服很多。許多網友在底下留言回應：「謝謝分享！」、「言言辛苦了！」、「我是疫情爆發前去打的醫護人員，真得發燒到頭快炸掉!全身被壓得痠痛」、「我們內地打完兩針了，除了痛了兩三天，無其他不良反應。」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922