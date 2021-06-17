端午節後買盤回籠，指數順利站上6/3日高點17310點，距離今年4月指數高點17709點，僅存300多點的空間。目前半年報作帳行情已進入最後階段，今年由於多方可用之兵眾多，預估6月下半月將有更多集團陸續表態，無論電子或傳產都有機會。

面對當前盤面，投資人千萬不能被市場的雜音所干擾，過去部分專家偏好以成交比重來探討大盤，探討資金排擠，如資金被航運股吸走，讓電子股漲不動等，但若以行情來看，根本不是如此。當貨櫃航運的長榮、萬海、陽明創下波段新高時，電子也有許多股票創下波段新高！證明了之前提到當日均量達到4000億元以上，電子股與航運股當然可以一起漲，千萬不要被分化，最後錯過行情就可惜了。

繼一路追蹤的聯電集團大漲後，科技集團正相繼表態。聯發科集團的網通IC廠─亞信創下波段新高後，旗下矽智財(IP)的晶心科受惠授權合約持續成長，權利金收入可期，股價也創下波段新高。近期從力晶集團的力旺、聯電集團的智原、聯發科集團的晶心科、與台積電合作的世芯-KY及M31等矽智財業者漲勢都在升溫，後續可留意台積電集團的創意。

受惠量產貢獻逐步放大，加上NRE進入入帳旺季，創意今年下半年營運看俏，近期股價緩步墊高，可留意；而同屬台積電集團的精材，今年第2季進行產線調整，屬於營運淡季，但是下半年在12吋晶圓測試業務、車用感測元件封裝需求升溫下，營運將進入旺季，後續轉機性值得追蹤，這種下半年營運才進入旺季的個股，往往是上半年尾聲的布局方向。

今年航運股在台股的重要性越來越高，從貨櫃航運、散裝航運、到貨運承攬等看好；果然貨櫃航運的長榮、陽明、萬海等，受惠運價上揚，業績看俏，股價持續創下波段新高。

先前談到這次疫情給人們的啟示是庫存具有一定的重要性，而目前美國零售商庫存仍位於近30年的相對低點，因此後續尚有補庫存的貨載需求，營運持續看旺。至於近期連日回檔的BDI散裝航運指數止穩，先前較為低迷的海岬型指數BCI也展開強彈，由2393點漲到3543點，這讓散裝航運股再度走高，如慧洋-KY、四維航、台航、新興、裕民等都可留意。

(本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)

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