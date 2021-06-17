24歲香港美女刺青師蘇小小（Zoe So）擁有甜美臉蛋與好身材，加上不時在社群網站放送養眼福利照，讓她IG吸引超過24萬粉絲追隨。未料她近日突然PO文自曝因為最近發生很多不開心的事，讓她再也承受不了，需要消失一下，讓粉絲對她的身心狀態憂心不已。

香港網紅蘇小小不僅是個刺青師，還擁有直播主、花店老闆等多種斜槓身分，隨著她在網路上人氣越來越旺，是非也就越來越多。她日前就突然在IG發文向粉絲道歉，表示她最近需要休息一下，令粉絲相當憂心她的狀況。

原來蘇小小近日因為連續遇到好多不開心的事情，心情嚴重受到影響，例如擔任節目來賓，被導演要求穿性感小背心，她乖乖照做後，卻又被對方在背後恥笑她賣弄身材。

蘇小小更難過地表示，明明已經拍片老實公開自己的整形黑歷史，但網友依舊不放過她，「全身都是假的」、「人醜又整形」、「被包養」等惡意謾罵沒停過，令她相當委屈地說「其實我只是穿自己喜歡的衣服、PO自己喜歡的照片，拍片分享關於自己的事，並不是在賺什麼大錢」、「我知道自己有多差，不需要網友大聲跟我說我有多差。」

最後蘇小小更坦言因為這些不開心的事情，讓她內心充滿著無奈與無力感，因此她真的需要讓自己消失一段時間，沉澱一下心情，「好對不起一直給我正能量、支持我的人，我的心理素質令你們失望。」而蘇小小幾近崩潰的狀況，亦令大批粉絲憂心不已，上千網友紛紛留言為她加油打氣，要她好好休息，不要輕易放棄自己。