今年台灣創作者於義大利波隆那書展可說是大放異彩，繼漫畫家阿尼默、繪本作家林廉恩分別奪下拉加茲詩類別、故事類大獎後，插畫家卓霈欣再以漫畫《樹冠羞避》獲得波隆那SM國際插畫家大獎，除獎金一萬五千歐元外，明年更能於波隆那書展舉辦個展。

卓霈欣現旅居於英國，今年是她首度投稿波隆那書展，不但入選展出，還獲得大獎。得獎作品《樹冠羞避》，曾獲桃園國際插畫大展首獎，靈感來自於新冠疫情初期，卓霈欣於柏林住所外觀察到樹木的「樹冠羞避」現象，樹木間的樹冠互不遮擋，形成溝狀開口，藉此避免相互擦傷、碰撞，以及害蟲傳播。

這般奇特的自然現象，就如時下人與人之間保持距離的「新常態」，顯見大自然早比人類「超前佈署」。台北國際書展於臉書指出，卓霈欣以作品《樹冠羞避》獲大獎，正回應全球因為新冠疫情而誕生的新常態「保持社交安全距離」。如此對照人與自然的觀察、學習而互動，如此幽微而細膩的心意，正是觸動評審們內心的關鍵。也對於創作和生命的連結，做了最美麗的詮釋。

波隆那SM國際插畫家大獎成立於2009年，宗旨在推廣童書和閱讀，同時挖掘新秀，由波隆那書展和西班牙SM基金會共同合辦。大獎特別表揚入選該年度波隆那插畫展，且年齡在35歲以下的藝術家。2011年，藝術家鄒駿昇榮獲第二屆波隆那書展SM基金會新人大獎，為台灣創作者開先例，相隔10年後，再由卓霈欣奪獎，讓台灣軟實力於國際放光。