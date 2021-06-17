本土爆發新冠疫情社區感染，截至目前為止，確診死亡數總計478例。近日全台新冠疫苗陸續開打，許多長輩卻擔心施打AZ疫苗後產生副作用仍在猶豫。對此，前台大感染科醫師林氏璧特地整理出「AZ疫苗懶人包」，他強調染疫後導致重症的風險，遠比接種AZ疫苗的副作用還高，請民眾鼓勵長輩踴躍施打疫苗。

林氏璧於臉書透露，身為一個感染科醫師，全家已經有3人都施打了AZ疫苗，其中包括78歲的母親。林氏璧表示，英國牛津AZ疫苗自從在去年12月在英國開打，截至5月底前已經施打了2430萬劑第一劑，還有1340萬劑的第二劑；輝瑞／BNT疫苗則打了1400萬劑第一劑，還有1060萬劑的第二劑。累積了大量的安全性和有效性的資訊。

接種結果顯示，2種疫苗皆有效控制了英國變種病毒，英國控制疫情有成，正逐步開放準備恢復一般的生活。根據三期臨床試驗，只要施打一劑AZ疫苗後90天就有76％的保護力，而施打兩劑的保護力約81.3％。建議兩劑間隔至少8週，而間隔10-12週，接種效果似乎更佳。對重症也有很好的保護力。

林氏璧指出，各疫苗的保護力高低不一，但都能有效預防重症。大幅降低重症乃至死亡的機率。根據英國大量施打後的資料，80歲以上打完AZ疫苗14天後可以減少80％的住院。接種第一劑AZ疫苗35天後，保護力可達73％；韓國的資料則顯示，打完AZ疫苗14天就有86％的保護力。

林氏璧指出，台灣目前60歲以上老人家的重症率約三分之一，九成死亡都發生在60歲以上，「風險遠比打AZ疫苗大多了。」圖為新北市三重替85歲以上長者施打AZ疫苗情形。（資料照，杜宜諳攝）

安全性方面，能夠很確定AZ疫苗不會增加一般血栓的發生率，但林氏璧表示，施打疫苗後4~28天可能發生一種稀有的血栓併血小板低下的副作用，在歐洲人身上發生的機率約10萬分之一；不過在亞洲人發生的機率似乎較低，台灣和韓國在施打46萬劑和350萬劑後各自報告了1例血栓併血小板低下，都是30多歲的年輕男性。

林氏璧強調，感染新冠病毒本身也會增加得到血栓的機率，如果真的感染新冠病毒，台灣目前60歲以上老人家的重症率約三分之一，九成死亡都發生在60歲以上，「風險遠比打AZ疫苗大多了。」且接種後的副作用通常會於數天內消失，症狀會隨年齡層增加而減少，年輕人的反應通常會比老年人大，因為這些反應都是身體的免疫力在對抗疫苗產生抗體的正常過程。

林氏璧最後提醒，保護力要在打完第二劑疫苗的14天後才比較完整，因為抗體生成需要時間。「就算有保護力後也不是無敵的，只是讓得病和重症機率大幅降低，但並不是降到零。」所以長輩們接種後，還是要遵守防疫新生活的規定，戴口罩勤洗手避免群聚。