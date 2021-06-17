美國總統拜登與俄羅斯總統普丁16日在瑞士日內瓦舉行峰會，原本預計4到5小時的會談，最終提前結束。普京透露會面氣氛好，宣布兩國同意重新互派大使。

峰會首先以一對一的形式進行，拜登與普京對談約93分鐘，而後舉行雙邊擴大會議。會議進行65分鐘後，峰會便正式結束，較原先預期的4至5小時短，拜登先乘坐專車返回飯店，普丁則準備出席記者會。