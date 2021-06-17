美俄峰會較預期提早結束 雙方同意重新互派大使 00:462021/06/17 中時 楊明暐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日內瓦峰會，拜登與普丁的握手，雙方避免對到目光。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登與俄羅斯總統普丁16日在瑞士日內瓦舉行峰會，原本預計4到5小時的會談，最終提前結束。普京透露會面氣氛好，宣布兩國同意重新互派大使。 峰會首先以一對一的形式進行，拜登與普京對談約93分鐘，而後舉行雙邊擴大會議。會議進行65分鐘後，峰會便正式結束，較原先預期的4至5小時短，拜登先乘坐專車返回飯店，普丁則準備出席記者會。 G7公報後 歐盟美國領袖峰會公報 提台海和平重要性 美國主導下 台海和平穩定成國際政治焦點 #拜登 #普丁 #峰會 #互派大使 #預期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 預告北約將撈過界 拜登：應對中國系統性挑戰 04:102021/06/16 全球財經 日內瓦峰會 拜登與普丁在尷尬氣氛中開場 21:122021/06/16 國際 專家認同通膨暫時說 Fed年底前按兵不動 19:192021/06/16 財經 拜蒲會首節會議結束 次節會議納入更多幕僚 00:142021/06/17 國際 美準亞太助卿重申對台承諾 外交部：展現拜登政府一貫的挺台立場 17:272021/06/16 政治 經濟邁向復甦 經理人持續轉進循環類股 15:292021/06/16 財經 歐美峰會首納台海和平穩定 外交部：民主國家高度共識 09:382021/06/16 政治 歐美峰會首談台海和平 蔡英文：把自己穩住才能在國際站穩腳步 21:272021/06/16 政治 國關學者：視中國為系統性挑戰 只會讓北約進一步迷失方向 12:292021/06/16 兩岸 北約點名中國 構成系統性挑戰 04:102021/06/16 話題觀察 國巨有喜 摩根大通喊市場最高目標價 23:552021/06/16 財經 國際熱門新聞 莫斯科驚現新變種病毒 治療難度恐大增 - 國際 美俄峰會較預期提早結束 雙方同意重新互派大使 - 國際 亮度落後威廉10年 和梅根遠走美國後 哈利損失大了 - 國際 大陸電池巨頭寧德時代 將量產鈉離子電池 - 國際 新加坡發現2艘古沉船 大量元代青花瓷重見天日 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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