國內16日新增167例本土確診案例，北部疫情出現趨緩，台北市副市長黃珊珊也提到台北市接下來清零計畫的重點，是「第二輪接觸者的疫調與隔離」。名醫沈政男直言，桃園其實是現在最令人不放心的地方，因為新增案例一直下不來，台北市的做法，也是桃園必須注意的重點。

沈政男醫師。(圖/本報資料照)

沈政男醫師16日在臉書PO文表示，衛福部長陳時中16日表示，「新北廣篩我認同」，甚至也已開放了居家快篩，顯見指揮中心對於防疫戰略已經有了不同於去年的調整。對於郭台銘想要引進的BNT疫苗，也是姿態放軟了，這是另一個調整。

沈政男強調，「精準疫調」幾個字這幾天大家都在說，其實他早在兩周前開始倡導。但他也坦言，桃園其實是現在最令人不放心的地方，因為，新增案例一直下不來，以龜山區來說，只有十五萬人口，卻是新增接連不斷，連工廠群聚都處理了好久。桃園花太多時間在公布疫調足跡，甚至有外文版，其實沒必要，因為重點在於把可能染疫者預先隔離起來，而如果效果不夠好，就是隔離範圍不夠大、不夠準。

但沈醫師也解釋，桃園不是沒彌補的方法，他建議，除了隔離接觸者，也可以隔離接觸者的接觸者，也就是第二輪接觸者。在接觸者隔離期滿前就先做快篩，如果陽性就把他們的接觸者也隔離起來。