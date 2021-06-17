年度第三場四大賽溫布頓草地網球錦標賽將於6月28日點燃戰火，目前職業好手們都透過各站賽事熟悉場地，都以英國伯明罕女網賽為溫網暖身的姊妹檔詹詠然／詹皓晴、寶島一姐謝淑薇，分別在女雙旗開得勝，晉級8強。

較早出賽的詹詠然／詹皓晴，首輪16強迎戰德國瓦查琪珂（Julia Wachaczyk）／中國大陸王雅繁，首盤雙方一路互保發球、沒有任何破發點出現，直到第12局雙詹才獲得了破發點並順利破發，搶下贏得第一盤的重要局數；次盤第4局就突破對手發球局，第8局再一次破發，終場雙詹7比5、6比2告捷。

隨後出賽的謝淑薇，這次仍和比利時好手梅騰絲（Elise Mertens）搭配，兩人伯明罕首戰面對澳洲絲托索（Samantha Stosur）、美國范黛薇（Coco Vandeweghe），首盤台比組合先兩次破發得手，取得局數4比1領先，可惜跟著也兩度發球局不保，所幸該盤第9、第10兩局先破發再保發，謝淑薇這方仍率先搶下一盤。

第二盤中斷謝淑薇組合和對手連著3局互破發球局，台比聯軍靠著多一次破發優勢，最終以6比4、6比4突圍，晉級到下一輪。

去年溫布頓因為新冠肺炎疫情取消，賽後詹皓晴透過臉書表示，這是暌違2年首場草地賽事，而草地是她個人最喜歡的場地，帶著好心情讓她打起來狀況良好，姊姊詹詠然也分享草地首勝的喜訊，姊妹倆都期許繼續再接再厲。