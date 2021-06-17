長青在演藝圈內的朋友眾多。（摘自臉書）

長青辭世，不少觀眾感到不捨。（摘自臉書）

資深藝人長青（本名：吳新三）出道近60年，16日驚傳因心臟宿疾不幸逝世，享壽76歲。小他31歲的妻子鍾淑雅今（17日）凌晨在長青的臉書寫下200字的感謝文，真摯感性，字字句句令人看了鼻酸。

鍾淑雅以自己和女兒吳宣甯名字寫道：「謝謝所有的好朋友，長青很安詳平靜的離開，在他還清醒的時候，我們最後的一次的聊天內容是，他覺得他的人生要感謝的人很多，感謝讓他有第一部演出機會的黃西田，感謝一直支持喜歡他的所有影迷，感謝幫助過他、陪伴過他的朋友、給他演出機會的人。」

鍾淑雅並提到：「他（長青）覺得他的人生很精采，沒有遺憾。因爲疫情，最後在我和小女兒的陪伴下離開，謝謝每一個關心我們的人，如果可以請用你們的信仰（禱告、修法、持咒唸經），祝福長青永生在我們的心裡，就不一一回覆了，祝福大家平安健康。」

長青在演藝圈廣結善緣，個性親和，黃西田是他演藝事業上的貴人，也是他女兒的乾爹，黃西田昨得知長青過世相當悲痛，感慨這些年一些好友從豬哥亮、賀一航、長青一個個都走了，真的很感傷。與長青情同兄弟的劉福助以及向娃、紀寶如、澎恰恰、王彩樺、吳敏等也十分不捨。

長青當年因演出《傻女婿》中的「水蛙土」暴紅，演藝事業一如藝名「長青」，除了《傻女婿》演5年、主持《天天開心》12年，在《鳥來伯與十三姨》飾演「香腸伯」也演出5年，都屬長壽劇、長壽節目，螢幕演出深受觀眾喜愛。