中市台灣大道深夜驚傳有人倒臥快車道，警消獲報到場發現，1女疑遭撞擊頭顱變形已身亡。這名短髮女子躺臥在台灣大道靠近中興街路口附近的快車道上，身穿深黑色衣服、沒穿鞋，並未攜帶包包及證件，現場也無車輛殘骸。警方初步研判女子疑徒步穿越馬路遭往來車輛撞擊，已調閱附近監視影像比對，鎖定可疑車輛追查中。

台中市消防局昨天深夜10時許接獲通報，有人倒臥台灣大道與中興街口附近、往台中車站方向的快車道上。消防搶救人員及警方到場，發現此人倒臥血泊，疑似遭撞擊頭顱變形，已明顯死亡。

據了解，死者是1名短髮女子，年約40、50歲，身穿深色衣物、但未穿鞋，並未遺留皮包或攜帶身分證件，現場也沒有車輛殘骸。初步研判該女子疑徒步穿越台灣大道分隔島，徒步走行經快車道時，遭往來車輛撞擊倒地，而肇事車輛逃逸。

第一警分局公益派出所副所長何明憲表示。案發時已是深夜，台灣大道附近人車稀少，警方初步研判女子可能是徒步經過遭到往來車輛撞擊，肇事車輛肇逃。至於，女子為何深夜徒步穿越台灣大道及車禍發生過程，警方調閱附口監視影像進行過濾比對，已鎖定相關車輛進行追查，釐清案情中。