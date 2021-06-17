費德勒在最擅長的草地賽事，遭小19歲的年輕選手擊敗。（美聯社）

生日都是8月8日，才20歲的加拿大男網選手阿里亞辛（Felix Auger-Aliassime），在哈雷草地網球賽男單16強遇上自己的偶像、39歲的瑞士天王費德勒（Roger Federer），展現後浪推前浪的氣勢，在一盤落後下4比6、6比3、6比2打出生涯難網的一勝。

這場比賽雖然是面對兒時偶像，又在費德勒最愛的草地賽場先已不太大的分差輸了一盤，阿里亞辛打起來仍相當冷靜且有自信，「這是很重大的勝利，對提升我的自信很有幫助，能夠和費德勒這麼偉大的球員比賽，已經是我很大的挑戰，還能夠擊敗他真的是太不得了了。」

阿里亞辛繼續說：「我真的很開心，不過我也才打了兩天賽程、進入到8強而已。如果是決賽，我才會真正的快樂，現在只是我在這項賽事的其中一步，也是很精彩的一戰，希望我可以保持下去。」

曾在哈雷草地賽帶走10座冠軍的費德勒，近年因為動了兩次膝蓋手術，哈雷站不過是他從2020年1月以來第4站賽事，也是生涯第一次面對年齡相差19歲的阿里亞辛，阿里亞辛補充：「當費德勒贏得大滿貫冠軍時，我應該才5歲吧，所以我總想說當我可以參加ATP巡迴賽時，他會不會已經退休了。我沒預期能和他正式過招，能與他在同一場地較量並獲勝，是很大的榮譽。」