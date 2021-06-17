在彎曲小巷內循著指標上山，緩坡上偶爾往回望可以瞧見蘭陽平原，在這一片天寬地闊好山好水的隱世礁溪老爺酒店腹地內，竟有這一處能完全被大自然擁抱的露營空間，一字排開的20台露營車與自然融合，邀請著旅人們一卡皮箱就能輕鬆隱居。

是野營也是生活況味

以國外引發的Glamping豪華露營概念為基底，得天露營體驗區結合礁溪老爺酒店的無微不至服務，創造了一種是野營也是生活的渡假模式，只要帶著一卡皮箱就能展開最悠悠哉哉的露營體驗。在大草原裡一眼望去20台有著質感文青風的露營車正等著旅人光臨，分為上下舖、和式兩種房型的「家裡頭」，麻雀雖小五臟俱全，從外往內走，寬敞的客廳與洗浴空間讓旅行有了家的生活感，設計得巧妙的上下舖空間，是歡樂的聊天場域卻也能擁有各自的私人角落，不論外頭烈焰火熱，清清涼涼的空調室內，讓人很容易就能慵懶各據一方的自然派放鬆，包裹著鬆軟羽絨被讓人融化。當然體驗不僅於此，車子外頭的專屬庭院讓每組入住的旅人保持了適恰的安全距離，在剛剛好的傍晚微涼氣溫中，自在地能在院子裡悠哉放鬆。

選擇和式房型的至多可睡到5個人，最適合跟好姐妹一起來窩著渡假。（圖片提供：礁溪老爺酒店）

每個營位都擁有恰到好處的距離，不怕群聚也擁有自己的私人角落。 （圖片提供：礁溪老爺酒店）

恰到好處的開窗角度，一張眼就是在自然裡。（圖片提供：礁溪老爺酒店）

車內就備有的衛浴設備讓露營車也是家！（圖片提供：礁溪老爺酒店）

野營時的味蕾驚喜

傍晚專屬管家送來殷殷期盼的野奢大餐，由管家親自為旅人烹煮最多汁美味的美國特級肋眼牛排與雞腿排後，更獻上結合時令季節感的鮮蔬與讓人食指大動的海鮮大餐，烤魷魚、大蝦、杏鮑菇、青椒、玉米等新鮮蔬菜，澎湃海陸大餐在鑄鐵盤上赤熱熱地點燃了每個露營者的心，在圍著火爐烤烤棉花糖、談天說地的夜晚與星空圍繞下，軟化了平日緊繃的心情。一夜好眠後的早餐更是驚喜包，以禮物盒為設計概念，3層提籃木盒裝載著一日鮮蔬與色彩斑斕的健康美味們，堅果、沙拉、麵包、炒蛋、香腸、花椰菜新鮮果汁⋯等美味，用幸福喚醒一整天的滿足。

傍晚的開心時刻，專屬管家前來展開歡樂晚宴BBQ。（圖片提供：礁溪老爺酒店）

野炊晚餐況味十足，特級肋眼牛排與雞腿排搭上時令鮮蔬與澎湃海鮮組成的豪邁又奢華料理。（圖片提供：礁溪老爺酒店）

無邊際泳池與暖泉滋潤

當然幸福時光不僅止於此，在3天2夜的旅程中，即使當晚夜宿露營車的旅人也能暢快使用礁溪老爺的館內設施，於是在被驕陽烤暈的時候能去館內泡泡能一望蘭陽平原風光的無邊際泳池，想更通體舒暢則可以去洞天風呂用美人湯溫泉滋潤一下肌膚，晚間最接地氣的老爺劇場中感受與傳統活動的相遇，在24小時開放的圖書館中翻閱執行長選書的溫度，最後回到奢華露營車裡談天說地聊心事，生活就該這樣浪費在美好的事物上不是嗎？

烤完肉正好圍著大烤棉花糖與聊天談心。（圖片提供：礁溪老爺酒店）

戶外野天風呂除泳池外，也設置有溫泉池、溫泉魚足湯。（圖片提供：礁溪老爺酒店）

周邊小旅行

抹茶山

抹茶山是近年最紅的登山步道，屬於初階也可挑戰的山道清幽簡單，最後一段直上的階梯過後就是一片海闊天空綠油油。

因為日籍攝影師小林賢武的一句話，宜蘭五峰旗山有了新的名字「抹茶山」。（攝影：行遍天下）

林美磐石步道

礁溪最晚開墾的山林村落，層層疊疊的石磐上溯到瀑布上，有塊四稜砂岩的堅硬大石如盤，又被稱為宜蘭小太魯閣。

林美石磐步道內的長橋與溪谷、瀑布流水構成一幅意境山水畫。（攝影：行遍天下）

大腸包小腸

就在礁溪老爺出口1分鐘轉角彎，遠遠就會被吸引的飄香味，最知名的一套是烤得恰到好處的大腸包小腸在用極薄潤餅皮裹起，口味獨特超美味。

獨特以潤餅皮包裏現烤香，腸、糯米腸與香菜、菜脯，交融出絕佳美味。（攝影：行遍天下）

旅遊推薦

礁溪老爺酒店得天露營體驗營

地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路69號

電話：03-988-6288

本文作者:行遍天下

(本文摘自《行遍天下6月號344期》)