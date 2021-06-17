淨園農場一直以來都以觀機坪的景觀咖啡聞名，在這裡可以完全近距離感受飛機升降帶來的震憾。近年又增設了慵懶歐風渡假帳蓬餐酒館用餐區，只要點飲料或餐點，就能享受超浪漫的草地野餐，搭配夢幻落羽松樹林，讓人有種秒出國的幻覺。

大躺椅上享受白沙日光浴無限鬆弛

絕美有如電影場景般的風景吸引了許多人慕名而來，攜家帶眷的話也無須擔心，淨園是個1歲到90歲都能盡興玩樂的地方，綠油油的草皮和絕美落羽松步道能讓孩子們好好放電，還有長頸鹿溜滑梯、白沙戲沙池也讓小朋友玩到不亦樂乎，這裡的戲沙池沙子非常乾淨，而且一定要脫鞋才能進入，清潔衛生。大人也能在一旁晾在大搖椅上放鬆休息陪小孩玩耍，宛如在海灘上做日光浴。沙池一旁還有最受小朋友歡迎的小火車設施，憑門票可以免費搭乘一次。

可以讓小孩好好放電的沙池，父母還能愜意在一旁搖曳鞦韆。(圖/行遍天下提供)

幸運的話還可以跟羊駝一起散步。（疫情間暫停）(圖/行遍天下提供)

絕美落羽松林與天鵝湖

最絕美的莫過於落羽松綠地，遊客三三兩兩在天鵝湖池畔的草地上野餐，三不五時會有音樂家在這裡舉辦落羽松音樂會。還有瑜伽老師在這裡帶大家盡情伸展，放鬆身心靈。這裡也是許多小動物的棲地，蟲鳴鳥叫不絕於耳，充滿了大自然飽滿的能量。

設立在落羽松綠地的營帳，可以享受大自然滿滿能量。(圖/行遍天下提供)

鹿の森祕境野餐體驗

落羽松綠地一旁就是超美麗的鹿の森祕境野餐區，一座座洋溢渡假風情的神殿式帳棚讓人誤以為來到北歐旅行，只是這些營帳目前不開放住宿，而是行動餐車的用餐區，放眼望去的咖啡色木結構加上米白色帆布帳篷非常夢幻。

點上炸物小點或在草地餐桌或進入帳篷中大快朵頤一番都是頂級享受。(圖/行遍天下提供)

來到淨園農場可別急著離開，因為在傍晚5點過後好戲才正要登場，當越接近黃昏，天色也越來越魔幻，草地的營火已升起，星空草地野餐派對正準備熱鬧展開，桌上也點起了一盞盞燈光，這一刻彷彿走進了某座浪漫歐洲小鎮。舞台上傳來樂團悠揚的歌聲，讓人感覺彷彿置身某座渡假海島。

每到傍晚慵懶的草地音樂會，悠哉舉行。(圖/行遍天下提供)

點亮燈光的營帳區讓人彷彿走進浪漫歐洲裡。(圖/行遍天下提供)

餐飲方面除了觀機坪星光空港餐廳，還有鹿の森祕境野餐區的行動餐車販賣炸物、烤餅、啤酒、飲料。園內還有「夜泰美」泰式餐廳，有泰籍廚助坐鎮，每道菜都好道地！在城市一角世外桃源放鬆的一天，彷彿與世隔絕，重新又充飽了滿滿的電。

堪比動物園的花園裡，有可愛的紅鶴讓人駐足。(圖/行遍天下提供)

點杯飲料及炸物悠閒度過一下午。(圖/行遍天下提供)

景點推薦

淨園農場

地址：高雄市小港區明聖街135巷10弄12號

電話：07-793-2223

本文作者:行遍天下

(本文摘自《行遍天下6月號344期》)