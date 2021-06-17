僅管多數議題存在歧見，美國總統拜登與俄國總統普丁仍針對戰略穩定發表聯合聲明，顯示緊張時刻依然能就共同目標獲取進展。拜登則向普丁提出人權、民主與網路攻擊等議題。

儘管中國不是美俄峰會焦點，但在拜登（Joe Biden）會後記者會上卻出現意外熱點。

有媒體向拜登問及是否會呼籲中國國家主席習近平這位「老朋友」，允許世界衛生組織（WHO）專家再度赴中國調查疫情源頭。

拜登回應表示，他和習近平彼此了解，但不是老朋友，純粹是公務關係。他也質疑，北京努力塑造成是個負責任的國家，極力試圖表明協助全球調查疫情源頭與發展疫苗，「但中國真的有嘗試追根究底嗎？」

美俄峰會是拜登上任後首次海外出訪的重頭戲。不過峰會僅進行3個小時，與預期的4到5小時短得多。儘管多數立場迥異，但美俄仍在部分議題有所進展。雙方同意就網路安全展開磋商，也同意俄美兩國大使將重返駐在國。

雙方會後也針對戰略穩定發表聯合聲明，表明即使在緊張時刻，也能在共同目標上取得進展，確保戰略領域的可預測性，降低武裝衝突與核戰威脅風險。雙方重申核戰不打贏也不能打原則，並同意在不久將來開啟雙邊戰略穩定對話，為未來軍備控制與降低風險措施奠定基礎。

會後首先召開記者會的普丁（Vladimir Putin）表示，他與拜登兩人的首場面對面會談「沒有敵意」，具有「建設性」，他承認雙方在許多議題上立場不同，但都表現試圖相互理解的意願，蒲亭甚至讚許拜登是位經驗老道的政治家。

隨後召開記者會的拜登則表示，面對面會晤有其重要性，能避免要傳達的內容遭到誤解，「我做了我來所要做的」。拜登向普廷表示，他並非針對俄羅斯或其他任何人，而是為了美國人民，但也表明不會容忍侵犯美國民主主權與破壞民主選舉穩定的企圖。

網路安全議題是拜登與蒲亭今天會談的重點議題之一，雙方花費大量時間討論。他向普丁表示，不論是網路攻擊或是其他任何方式，某些關鍵基礎設施都是攻擊禁區。雙方同意將就網路安全展開協商。

拜登也當面普丁表達在人權議題上的立場。他表示，人權永遠是美國會提起的議題，因為這是美國的本質，他會持續對反對侵犯人權議題發聲。（編輯：陳正健）1100617