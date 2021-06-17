美聯準會官員預估2023年升息 早於投資人預期 美股收跌 06:162021/06/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美聯準會官員預估2023年升息 早於投資人預期 美股收跌。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦準備理事會（Fed）官員預估2023年將會升息，早於投資人原先預期，令投資人感到不安，美股3大指數今天收跌。 道瓊工業指數下挫265.66點或0.77%，收34033.67點。 標準普爾指數下跌22.89點或0.54%，收在4223.70點。 科技股那斯達克指數下滑33.18點或0.24%，以14039.68點作收。（譯者：陳正健）1100617 瘋搶赴美機票 銷量暴增9倍 美股收黑 台股開盤跌逾百點 台積電貼息開601元 高端跌逾5％ #指數 #美股 #升息 #投資人 #官員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股開低走高收盤漲82點 台積電拉尾盤樂填息 13:382021/06/17 財經 美國聯準會可能提前升息 台股早盤大跌逾百點 09:292021/06/17 財經 台股抗Fed「鷹」霾拉抬百點 拚守17,200關卡 12:092021/06/17 財經 《美股掃瞄》聯準會放鷹 美股三大指數收黑 08:532021/06/17 財經 《盤中解析》美國「鷹」天＋台積貼息 台股保住17200 10:522021/06/17 財經 台美第二場供應鏈對話 恐延到9月 04:102021/06/17 財經焦點 美俄峰會登場 兩國同意重新互派大使 08:582021/06/17 財經 美日台合辦智財權研討會 20國官員線上分享經驗 14:042021/06/17 政治 《台北股市》FED鷹飛美股驚跌 H2放眼明年成長股 09:102021/06/17 財經 《半導體》台積「斷電」 暫貼息 09:442021/06/17 財經 《盤後解析》電子乍醒＋航運續猛 台股擺尾收最高 14:332021/06/17 財經 國際熱門新聞 台灣想要德國疫苗 紐時：北京恐從中作梗 - 國際 波札那發現1098克拉鑽石 史上第3大 - 國際 新加坡發現2艘古沉船 大量元代青花瓷重見天日 - 國際 - 中央社 大陸電池巨頭寧德時代 將量產鈉離子電池 - 國際 被問美俄峰會建設性何在 拜登怒答記者後又道歉 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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