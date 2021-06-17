美國聯邦準備理事會（Fed）官員預估2023年將會升息，早於投資人原先預期，令投資人感到不安，美股3大指數今天收跌。

道瓊工業指數下挫265.66點或0.77%，收34033.67點。

標準普爾指數下跌22.89點或0.54%，收在4223.70點。

科技股那斯達克指數下滑33.18點或0.24%，以14039.68點作收。（譯者：陳正健）1100617