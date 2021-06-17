路透社報導，美國眾議院民主共和兩黨議員本週將提交一項法案，試圖促進美國對台灣的支持，以作為美國國會對中強硬措施的一部分。

路透社指出，美國眾院外委會亞太小組領袖民主黨籍貝拉（Ami Bera）及共和黨籍夏波（Steve Chabot），將提出「台灣和平與穩定法案」(Taiwan Peace and Stability Act)，這項措施意在提供台灣「外交、經濟及實質空間上的支持」。

貝拉在電話訪問中表示：「希望我們能在眾院議席上，透過兩黨共同支持的方式通過一些事情。我認為，這是我們有望同聲共氣的領域。」

貝拉表示，他預期這項台灣法案中有許多最終將納入「確保美國全球領導地位及參與法案」（Ensuring American Global Leadership and Engagement Act, EAGLE Act）。

「確保美國全球領導地位及參與法案」是由眾院外委員會主席米克斯（Gregory Meeks）上月提出的全面性法案，用以因應中國競爭。（譯者：陳正健）1100617