新北市五股區五股里長陳義銓與妻子蔡燕女，15年前就和街坊成立「急難救助基金」幫助弱勢，新北市政府後來還仿效他們的助人模式，培訓「溫心天使」志工，主動關懷高風險家庭。如今面對嚴峻的疫情，夫婦倆又帶頭降房租，讓房客們直呼揪感心！

「里長伯、里長婆給我們急難救助金，幫我們度過難關，我一定要親自謝謝他們！」6月8日下午2點多，呂小姐和女兒戴好戴滿，頂著高溫快步穿越地面蒸騰的熱氣，趕到新北市五股里長辦公室，向里長夫婦陳義銓（74歲）、蔡燕女（70歲）致謝。

呂小姐的3個孩子都有不同程度的障礙問題，為了照顧孩子，她長期無法上班，從事電鍍工作的老公，近日又因舊傷開刀在家休養，一家生計陷入困難，還好有陳義銓提供的急難救助金，讓她能夠稍微喘口氣。

陳義銓提供的急難救助金，來自各界善心捐款，已經播愛15年。2006年間，陳義銓是台北縣五股鄉五股村的村長，有天一位身著樸素的太太憂戚地跑到村長辦公室，希望陳義銓幫忙開立清寒證明，一旁的蔡燕女連忙問她還需不需要什麼幫助？對方客氣地婉拒，僅淡淡地透露「孩子得了癌症」。

面對疫情肆虐，陳義銓和蔡燕女夫婦不只降租幫助房客，還在公園設置消毒水，免費供里民使用。（圖／蔡燕女提供）

過了一陣子，那位苦命孩子跨不過鬼門關，葬儀社知道家屬的經濟困境，雖將後事費用從7萬元降到4萬元，但家屬依然無法負擔。這個消息在小村落傳開後，除了陳義銓夫婦打算自掏腰包幫忙，村民們也立刻集資，大夥兒最後湊足八萬元，討論後決定乾脆成立「急難救助基金」，幫助艱苦人。

陳義銓是個在地五股人，曾在生產單車的「功學社」當過業務，也開過玩具工廠，後來深感助人可以帶給自己無法形容的快樂與滿足，因而投身村長及里長工作服務大眾。

由於陳義銓和蔡燕女管理的急難救助基金，不但帳目清楚，成效也相當不錯，許多民眾和企業主紛紛響應，大家有錢出錢、有力出力，15年來已幫助雙北上百個家庭，支出總金額逾80萬元，結餘款約34萬元。雖然資助金額不大，但對於受惠者而言，都是一陣及時雨。

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