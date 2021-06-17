新北市五股區五股里長陳義銓與妻子蔡燕女，15年前和街坊成立「急難救助基金」，募集基金總額達上百萬元，幫助過上百個家庭，新北市政府後來還仿效他們的助人模式，培訓近5千名「溫心天使」志工，守護社區，主動關懷高風險家庭，陳義銓夫婦因此獲新北市府頒獎表揚。如今面對嚴峻的疫情，夫婦倆又帶頭降房租，房客們直呼里長夫妻「就是最佳溫心天使」！

陳義銓前年獲頒獎表揚後，曾有感而發地說，結合熱心里民關懷在地弱勢的過程，其實不是那麼容易，「有些家庭不想讓外人知道他們的處境，我們主動關懷時，雖然一定會考慮個案隱私，不過偶爾還會遭到拒絕甚至辱罵，還好一路走來，大家都甘之如飴，愈做愈起勁。」

陳義銓獲新北市長侯友宜頒發「特優里長獎」，妻子蔡燕女也開心地上台合照。（圖／蔡燕女提供）

長期參與急難救助的里民鄭敏嬌表示，陳義銓夫婦不為名、不為利，無私地協助弱勢家庭，真的讓人很感動，她因此投入志工行列，「只希望需要幫助的人愈來愈少，大家都能過好日子。」

「台灣看似富裕，但還是有人連屋頂破了大洞，都沒錢修理；我們能做得到的，就盡力去做！」海產批發公司負責人黃湧勝不時舉辦海鮮義賣，贊助急難救助基金，他透過陳義銓夫婦更加了解弱勢家庭的無助，如今只要發現有人遇到困難，都會全力幫忙。

陳義銓夫婦「急難救助基金」的善心義舉，甚至讓新北市政府「跟進」。2012年，新北市府推出「溫心天使」培訓計畫，並開始結合里長、鄰長等在地人力和物力，主動關懷主動關懷高風險家庭，成為社區重要的守護力量。新北市目前已有近5千名溫心天使，陳義銓夫婦則在前年接受有功人士表揚。

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