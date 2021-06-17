新北市五股區五股里長陳義銓與妻子蔡燕女，夫婦兩人以急公好義聞名地方，15年前夫婦兩人就和街坊成立「急難救助基金」幫助弱勢，新冠肺炎疫情升溫後，許多店家生意蕭條，她和先生決定對一些特別困難的房客主動調降房租，贏得房客一致好評，直呼揪感心！

在五股區擁有數間店面的陳義銓夫婦，面對疫情肆虐，主動調降6至8月的房租逾1／3，在當地傳為美談。

向里長夫婦承租店面經營課輔班的陳周源表示，5月中發布3級警戒後，由於學生無法到班上課，營收可說瞬間歸零，他卻仍得繼續負擔員工的勞健保費、水電費等基本開銷，「現在我只能跑到貨運公司開車送貨，補貼家用，還好里長伯、里長婆夫婦降租，讓我能夠稍微輕鬆一點。」

還有一位從事按摩工作的女房客，日前繳交8千元房租時，蔡燕女知道她在疫情期間收入銳減、很不好過，連忙要她暫時不用為房租操心，還提醒這位女房客，平常要做好防疫工作，耐心等待疫情過去，這位房客感激地連聲道謝，表示一定會照顧好自己、度過難關。

蔡燕女笑說，她和擔任里長的先生陳義銓，其實也是疫情受災戶，因為疫情升溫後，媒體兩度報導有「五股里長」及家人確診，「里民和親友誤以為我們染疫，都打電話來關心，接電話接到手軟，我們也算疫情下的另類受災戶。」

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