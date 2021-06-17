曾任「新北市榮譽觀護人協進會」理事長的蔡燕女，輔導過上百件的個案，她和擔任新北市五股區五股里長的先生陳義銓，夫婦倆平時急功好義，除了在疫情期間帶頭對房客降房租，15年前就和街坊成立「急難救助基金」幫助弱勢，新北市政府後來還仿效他們的助人模式，培訓「溫心天使」志工，主動關懷高風險家庭，被地方人士稱為是「行善火車頭」。

來自雲林的蔡燕女，婚前在藥廠工作，因媒妁之言嫁給陳義銓後，轉戰化妝品公司當到區經理，也開過才藝班。兩人的3個小孩，在父母身教和言教的影響下，也積極協助急難救助工作。

不只是個熱心助人的里長婆，蔡燕女還曾任「新北市榮譽觀護人協進會」理事長，「當理事長只是一時的，但是榮譽觀護人的志業，則是長期的工作。」自從2000年開始擔任榮譽觀護人以來，蔡燕女已輔導上百件的個案，印象最深刻的是18年前SARS期間，輔導的受保護管束人阿勇（化名）。

蔡燕女回憶，有一天，阿勇向她抱怨家計沉重、薪水又少，經常為孩子的教育基金煩惱，她建議阿勇換個「勞力為主」的工作，因為雖然辛苦，但薪水高。「SARS那時候，房價直直落，我也建議他（阿勇）趕快存錢買房，他通通聽進去了，不但跑到一家捷運公司承包商，當起挖掘工人，還硬咬著牙貸款買房子。」

「幾年後，在路上碰到他（阿勇），還一直感謝我，說要不是遇見我，他可能還是過著寅吃卯糧的日子，更別說能買下讓全家遮風避雨的房子。」蔡燕女表示。

蔡燕女說，新冠肺炎真的比SARS更可怕，不但影響各行各業，許多協助弱勢的計畫也得暫時喊卡，「為了讓疫情趕快降溫，我們目前會透過榮譽觀護人系統、溫心天使群組及五股地區的社群團體，宣導防疫觀念，並以電話關懷弱勢和長者，如果大家一起做好防疫，我們一定會度過難關的！」

更多 CTWANT 報導