今年來東南亞「股票首度公開發行」（IPO）市場仍然火熱，未受新冠疫情影響。數據供應商Dealogic亞太股票資本市場研究部主管Ken Fong說，泰國IPO市場表現目前仍領先區內其他國家，今年發行的總件數與總金額均可望創新高。

他認為泰國IPO市場正延續去年良好的發展趨勢，而且目前看不到任何會令這成長態勢停下來的理由。

據Dealogic資料，泰國平常一年IPO案數量約30件，但今年來已累計達14件。往常一年IPO發行總金額平均約28億美元，但今年來已累計達29.2億美元。

更重要的是，過去IPO主要集中在每年下半年發行，占全年總件數比率達70％到80％之間，因此泰國今年下半年估計還有更多IPO要發行。

據泰國證券交易所（SET）資料，扣除包括基建基金（IFFs）與不動產投資信託基金（REITs）等雙重上市的IPO，去年泰國IPO發行總金額達49.6億美元，為亞洲第二高，僅次於中國大陸；發行總數為26件，略低於2019年創新高的28件。

今年來東南亞地區裡，菲律賓的IPO市場表現也相對強勁。至於馬來西亞與新加坡的IPO市場表現就頗為冷清。

儘管許多東南亞國家因為沒有足夠新冠疫苗給民眾接種，因此今年來持續受疫情影響，但從Dealogic資料來看，疫情並未明顯衝擊區內的IPO市場。

像泰國石油商PTT Oil and Retail Business和保險經紀商Ngern Tid Lor，股價在上市首日各自大漲約62％和約25％，估值都超過十億美元。這些成功的IPO案正激勵其他公司辦理上市的信心。