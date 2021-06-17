長途航空需求復甦緩慢，衝擊阿聯酋航空與德國漢莎等依賴國際線的航空業者。前者迄3月底止的去年度出現三十年來首度虧損，後者要再大裁員一萬人。

去年爆發新冠疫情後各國封鎖邊境，令商務旅遊等國際航空需求急凍，重創阿聯酋航空與漢莎等業者。

空中巴士商務長席勒（Christian Scherer）15日說，目前包括國際線與國內線的全球航空旅遊需求大約回到疫前水準的一半。

其中全球各國整體的國內線航空需求，在中國大陸與美國等市場帶動下已達2019年水準的80％，但國際線僅回復到27％。

阿聯酋航空15日宣布去年度，透過與供應商重新談判商業合約、縮減內部作業流程、和整合業務等方式削減約21億美元成本。已裁員31％，讓全球員工總數減少至略高於7.5萬人。

其去年度旅客量暴跌88％至660萬人次，營收銳減66％至97億美元，虧損60億美元。前年度獲利4.56億美元。

阿聯酋航空執行長阿哈邁德說，目前沒人知道疫情何時結束，但可以肯定的是航空業內各領域的復甦速度參差不齊。

漢莎自疫情爆發以來已裁員2.6萬人，但現在還要進一步大裁員。按其目前員工總數約11.1萬人計算，裁員幅度達9％。其預計在年底前先裁撤約5,000人。這是漢莎要在2024年底前削減42億美元成本計劃的一部份。

漢莎預期今年業務量只有2019年水準的約40％。雖然目前訂票數在增加，但都以歐洲短途線與休閒旅遊等需求為主，商務旅遊需求在2025年前不會回到疫前水準。