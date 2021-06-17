國民黨主席江啟臣和藍委洪孟楷昨(16日)晚間揭露，工業區被要求造冊打國產疫苗，引發爭議。經濟部工業局澄清，該信為工業局與工業區廠商聯合總會合作，為未來大規模施打疫苗，預先調查工業區內廠商意願及場地規劃。不過，國民黨青年部副主任詹為元昨深夜更在臉書秀出一張公文照，並說「我前兩天也收到中華郵政內部員工的爆料，說內部的長官請中華郵政的員工們繳交公費施打的意願書」、「中華郵政員工不應當國產疫苗的白老鼠！」

繼洪孟楷接獲陳情，踢爆工業區被要求造冊打國產疫苗，國民黨主席江啟臣隨即也揭露，台中市工業區廠商協進會欲調查工業區接種疫苗意願，若不願施打「國產疫苗」或「指定疫苗者」勿列入造冊，這已引發民眾恐慌。

對此，經濟部工業局澄清，相關調查都是為了未來大規模施打時，除了APP預約制外，也把工業區造冊並做為場地，對增加施打效率有助益，目前僅展開準備作業，以備未來可隨時啟動，絕無要求必須打國產疫苗。

不過，詹為元在臉書爆料，「我前兩天也收到中華郵政內部員工的爆料，說內部的長官請中華郵政的員工們繳交公費施打的意願書，而且上週五（6/11）下班後才傳出施打意願書，要員工星期二（6/15）過完端午連假上班一大早就繳交，非常急促。但問題是，郵政人員屬第七類，按照目前疫苗進口的數量以及排序，短期之內根本施打不到，但中華郵政的高層卻異常的急迫。」

詹為元指出，衛福部長陳時中一直說人民有選擇疫苗的權利，但郵局內部的人跟他說，他們非常擔心造冊交上去之後，到時候輪到施打的疫苗是國產疫苗，擔心變成國產疫苗的白老鼠，到時候打也不是，不打也不是，根本就沒有選擇的權利；因此他說，「強烈譴責中央高官把自己列為第二類，爽打莫德納與AZ，但卻讓基層公務員當國產疫苗的白老鼠」。