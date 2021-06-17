台北市1名女童小芳（化名）2018年12月某日在幼稚園娃娃車上向同學說「舅舅把褲子脫下」、「看到鳥鳥是咖啡色，一點都不香」等話，隨車老師聽見後嚇壞報警；舅舅在法庭上否認罪嫌，說不能僅憑對方說詞就定罪，但法官認為精神鑑定結果為小芳具證人能力，且事後種種心理反應皆顯示她遭侵犯，判該舅舅7年4月徒刑，可上訴。

判決書指出，小芳出身單親家庭，因母親在國外工作，她從小在外婆家長大，某次她在搭乘幼兒園娃娃車時，與旁邊的同學無意間提到曾脫下舅舅的褲子，還說「有看到舅舅的鳥鳥是咖啡色的」、「一點都不香」，遭隨車的老師聽見後發覺事態不妙，轉告園方並通知社工後，全案因此曝光。

檢方偵辦時，小芳將遭猥褻的過程向兒童精神醫師描述得相當詳細，還透過畫圖輔助，而在檢察官到場時，她還會防備性地迴避問題，檢方之後依相關證詞、兒童司法精神醫學鑑定報告書等證據起訴小芳舅舅；不過舅舅的辯護律師表示，但憑人證無法證明犯罪事實存在，且小芳年幼證述能力不足，完全否認罪嫌。

法官認為，依據兒童司法精神醫學鑑定結果，女童已具備證人能力，且女童當時發現案件曝光，即露出驚嚇惶恐神情，可知她的指述並非虛構；被告舅舅竟為了一己私慾，戕害女童的身心健康及人格發展，同時也損及對方對於兩性關係及家庭觀念認知，依加重強制性交罪，判處7年4月徒刑，全案可上訴。

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