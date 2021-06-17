頂著星二代光環出道的歐陽娜娜，目前積極在大陸發展演藝事業，一舉一動都能成為焦點，時常出席各大紅毯、晚會等的她，多次被發現精修美照和本人身材差很大，近日她又遭曝光未修生圖和修圖過的手臂線條有差距，不過網友這次卻一面倒收起毒舌，反而大讚「現場看更可愛」。

歐陽娜娜近日出席美妝活動，穿著平口碎花花苞裙的她，搭配雙邊魚骨辮，看起來俏麗又甜美，和過往常被指偷穿大人衣服，這次終於做了符合她年紀的造型，工作室釋出的美照讓網友都大讚「給髮型師加雞腿」、「像個洋娃娃」。

歐陽娜娜美照被讚像娃娃。(圖／翻攝自微博)

歐陽娜娜生圖被讚可愛。(圖／翻攝自微博)

不過網路上也曝光她的活動現場的未修生圖，可看見她手臂線條明顯肉了一圈，花苞裙也讓她看起來沒腰身，和精修照還是有差距，不過網友卻難得收起毒舌：「生圖也超漂亮」、「不修圖更可愛」、「難得看到實際還會想誇漂亮」，一致認為這次的甜美少女風非常適合她。

歐陽娜娜15日度過21歲生日，她也分享一組美照給粉絲，穿著平口洋裝入鏡的她，解放北半球和事業線，「轉大人」辣照相當吸睛。不過其實她12日出席「微博電影之夜」活動時，也被抓包露出圓潤雙頰、下巴擠出一團肉，與工作室釋出的尖下巴美照有落差，引起熱議。