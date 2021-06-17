梅雨季第三波滯留鋒將在下周二(22日)重返台灣，氣象專家吳德榮表示，這波典型梅雨滯留鋒一直到下周六(26日)都在台灣附近南北徘徊，這5天都有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率，滯留時間比前2波持續更久，降雨更多。

16日20時歐洲模式，模擬下周二(22日)20時地面氣壓及雨量圖顯示，典型「梅雨滯留鋒」重返台灣。(翻攝自ECMWF)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬，下周二(22日)起「典型梅雨滯留鋒」重返台灣，至下周六(26日)都在附近南北徘徊。期間有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率。模式模擬也顯示，此波「梅雨滯留鋒」的持續時間較前2波久，故有條件帶來更多的降雨，但愈接近模擬的末期，理論上的不確定性會增大，模式也會不斷調整，需持續觀察最新資料。

至於最近天氣，吳德榮表示，今天至周六(19日)台灣附近盛行西南風，迎風面水氣抬升，中南部易降雨；背風面過山沉降，北部、東半部晴朗炎熱，將有連日36度以上高溫出現，注意防曬、防中暑。迎風面的降雨是不定時、局部性的，日夜皆有機率，有時有較強對流發展；背風面則降雨機率很低，午後山區偶有非常零星的降雨。今日各地氣溫，北部24至37度，中部23至35度，南部24至33度，東部23至37度。

吳德榮說，周日、下周一(20、21日)鋒面接近，水氣增多，大氣不穩定度提高，西南風迎風面的中南部雨勢增大。北部、東半部亦有局部降雨的機率。