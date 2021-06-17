三級防疫警戒持續，社民黨北市議員苗博雅日前在政論節目稱，「全國縣市是在陪雙北坐牢」，引發各界撻伐。對此，主持人劉寶傑昨（16）日在節目中氣炸，怒批苗博雅，並稱她是「范雲的好朋友」。

劉寶傑在政論節目《關鍵時刻》中表示，這次的災難，真的太讓人傷痛了，400多條的生命和這麼大的經濟損失，所以民進黨絕對不可能把這個鍋背在身上，如果這個鍋背了，認定就是民進黨要負的責任，那就完蛋了，接下來的縣市長選舉、總統大選，就會變成一個揮之不去的陰影，所以民進黨一定要甩鍋，在政治上一定要甩。

劉寶傑指出，本來一開始很簡單，甩給萬華，但沒想到萬華人反彈這麼強烈，不敢再講萬華了，就改講雙北，所以苗博雅「范雲的好朋友、好好朋友」居然跳出來講，全台灣都在陪雙北坐牢。

受到疫情衝擊，不少店家紛紛拉下鐵門。圖為萬華疫情爆發後冷清的街頭。(資料照／鄧博仁攝)

「什麼叫坐牢，我犯法了嗎？我做錯了嗎？」劉寶傑止不住怒火，痛批為了要維護民進黨的政權，為了維護范雲的利益，竟把雙北出賣了；而很多雙北的立委，只有政黨，沒有愛護雙北的心，根本就是把鍋甩給雙北，如果這樣的話，難道雙北要向全台灣道歉嗎？

針對苗博雅表示自己的話被斷章取義，劉寶傑更是氣炸，怒轟「妳（苗博雅）的話人家一句都沒有剪，還說人家斷章取義」「苗博雅妳自己去坐牢，不要再扯叫別人坐牢！」

對於言論所引發的議論，苗博雅昨深夜透過臉書說明原委，表示「讓許多關心臺灣的朋友們擔心了，真歹勢」「如果你還是很生氣，我很抱歉」，強調絕不是責怪市民朋友。