該棟公寓住戶發現樓梯間出現穢物，調閱監視器才發現兇手是外送員！（翻攝臉書社團《爆料公社(官方粉專屬)》）

惡劣！外送員又尿又吐 黃色液體流滿樓梯

又見外送員亂象！新北市蘆洲區某棟公寓住戶上網爆料，遇上一名外送員逕自在公用樓梯間小便與吐檳榔渣，尿液沿著階梯向下蔓延，犯行過程全被樓梯間的監視器錄下，引起網友群起撻伐。

一名網友17日上午2時許在臉書公開社團《爆料公社(官方粉專屬)》發文，內文控訴，地點位於新北市蘆洲區一間公寓，一名外送員上樓送完餐後，竟在樓梯間「解放」又吐檳榔渣，誇張行徑讓原PO直呼「超扯！」

透過影片可見，外送員提著餐點先上樓送餐，在原始影片的2分29秒處，畫面右上角出現一名穿著夾腳拖的男子停在樓梯間，接著下一秒鐘樓梯間的白牆出現淡黃色液體噴濺的畫面，隨後液體沿著牆壁，一路蔓延到階梯持續向下流，沒多久後，該名夾腳拖男就入鏡，就是剛剛送餐上樓的外送員。

圖片從左至右可見，在夾腳拖男入鏡後，右側的白牆就出現了被液體噴濺的畫面，接著該液體還一路蔓延至整個樓梯口，很顯然就是尿液。（翻攝臉書社團《爆料公社(官方粉專屬)》）

除了在樓梯間小便外，原PO也發出了另段樓梯口的照片，階梯上則是出現了土黃色的檳榔殘渣，並指稱這同樣是該位隨意小便的外送員所為。影片曝光後，引起網友撻伐，不少網友怒轟在疫情嚴峻期間還這樣實在太惡劣，「這位外送員的素質真差」、「好噁心而且沒洗手再送下一單！」。

也有網友說，亂吐檳榔汁很沒水準，但猜測其是否因疫情關係，借不到廁所，但另名自稱是外送員的網友則回覆，「可以外面水溝...而且平時在送就要記住公共廁所，小弟也是外送員，但這樣的行為不可取，沒水準真的不要牽拖沒廁所」。