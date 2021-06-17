雖然5月台股受到本土疫情升溫指數震盪逾2000點，但根據投信投顧公會最新資料，5月全體投信基金定期定額扣款金額、筆數及人數皆較上月成長，來到58.01億元、98.99筆、57.7萬人。依投信公司來看，統一投信保持領先地位，5月扣款金額8.35億元、14.68萬筆居業界之首，其次為復華及國泰扣款金額各有6.9億元、6.8億元。進一步看5月扣款金額前十大台股基金，以統一、安聯及國泰檔數最多。按扣款金額看，有8檔基金單月扣款金額超過一億元。扣款人數則是以統一大滿貫與國泰中小最多。

依定期定額扣款扣款金額計，5月扣款前10大基金依次為安聯台灣智慧，安聯台灣科技，國泰中小成長，野村優質，安聯台灣大壩，復華中小精選，統一大滿貫，國泰科技生化，統一全天候，元大台灣高股息優質龍頭。(前8檔單月扣款逾1億元)。

統一投信表示，台股在本土疫情陰影下展現驚驚漲的強勢，加權指數近一個月上下震盪二千多點，只要出現急跌就有資金低接，推動大盤快速強力反彈又重回萬七，表現相對強勢，此外，新台幣兌美元走勢偏強，且升幅贏過其他亞洲國家，為台股投資人帶來持股信心，願意逢低積極進場扣款。中長期來看，建議投資人應將台股基金列為長期投資的核心資產之一，享受股匯雙重收益。

統一投信指出，股市長期會隨著經濟與企業獲利成長，台股近一年強勁表現，透出體質轉佳現象，半導體產業在全球的高度競爭力、傳產供應鏈對歐美市場的重要性，都因為疫情突顯出來。隨著歐美解封的需求回溫，下半年行情不看淡，電子傳產只要是基期相對低、業績展望佳、占據主流趨勢或具漲價題材的個股，都有表現機會，操作重點依業績與評價面汰弱留強。