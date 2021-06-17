小編今天（17日）精選5件不可不知的國內外財經大事，法人指出，台積電實施季配息以來，平均花6.29個交易日填息，在每季配發2.5元現金股利以來，更有兩次在短短一日內完成填息，但最長填息時間卻也要花上15天，能否快速填息將成台股後市多空風向球。

【1】台積秒填息大戲 今再上演？

護國神山台積電17日除息2.5元，將配發股東紅利648.26億元，證交所估計將蒸發加權指數21.33點。法人指出，台股站穩「萬七」，但電子股16日成交值占比33.77％創近十年來新低，台積電若能快速填息，將成為電子族群搶回台股主導權的重要關鍵。

【2】貨櫃三雄撐起台股半邊天

上市運輸類股16日爆出天量震盪，「沖」出多項紀錄，類股成交量高達2,913.59億元、資金占大盤比重高達50.16％，大幅超越電子族群，雙創歷史新高！其中，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海三檔個股合計爆出逾2,500億元的天量，幾乎撐起台股半邊天，台股總成交值為5,808.61億元。

【3】搶歐洲解封商機 工具機業爭取優先打疫苗

隨著歐洲逐漸解封，展覽規模居全球之冠的歐洲工具機展，將如期於10月4日在義大利米蘭登場。台灣工具機業今年參展廠商家數及攤位數創新低，業者憂無法出國搶訂單，第四季起客戶恐轉單給日、韓等勁敵，希望政府將48家參展廠商列迫切出國需求商務人士，以期能優先施打符合歐盟規定的疫苗。

【4】疫苗股新兵 聯亞藥23日登興櫃

新冠疫苗概念股再添生力軍！聯亞生技（UBI）旗下、負責混合及針劑充填等疫苗代工製造的聯亞藥，預計6月23日登錄興櫃買賣，參考價為每股30元。挾著集團開發的新冠疫苗將於6月底解盲，該股與16日以255元收盤的高端疫苗之間的價差約八倍，預期將掀起一波比價高潮。

【5】市場樂觀 估Fed年底前按兵不動

美國聯準會（Fed）本周召開決策例會，根據兩份最新訪調結果顯示，投資專家普遍認同Fed對於通膨竄升為暫時性的說法，預期今年底前Fed都將按兵不動，明年初寬鬆退場，明年底展開升息。