資深媒體人羅友志。（資料照／邱子軒攝）

台北市議員苗博雅日前在政論節目說出，「全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」，此言論引發外界爭論。苗博雅16日深夜在臉書發布影片和長文做出回應，強調絕對不是責怪市民朋友，自己也在反省，當時是否不該這麼直白？對此，資深媒體人羅友志今(17日)上午在臉書批，「不用找了，也不用浪費精神看完她2000字的廢文，從頭到尾還是幫民進黨的范罪集團在掩飾、遮羞，完全不覺得破口是3+11」。

苗博雅16日的道歉貼文指出，整段發言的脈絡很清楚，訴求就是「台北市政府要做好防疫基本功」，絕對不是責怪市民朋友，自己是土生土長的台北人，在台北生活成長，對這座城市的感情，絕對不會比市府高層少一分。至於為什麼會用「坐牢」來形容？苗指出，因為在基層接觸到的一般百姓，已經苦不堪言了，種種問題，市民四處求救，沒有答案，也只能盡力幫一個算一個，也正是因為每天都接到各種真實的求救訊息，才看得更清楚，每天市府光鮮亮麗的記者會背後，各種令人心痛的真相，在政論節目上，因為時間有限，無法完整論述。

苗博雅最後說，自己只有一人，沒有大政黨做靠山，也沒有網軍，團隊每天所做的，都是在想怎麼幫忙民眾，協助市府漏接的需要幫助的人，「如果你還是很生氣，我很抱歉，如果攻擊苗博雅，可以圍堵病毒、壓制疫情，那請盡情攻擊我。但我希望大家不要在電話中對我的員工飆罵髒話。我講的話，我負全責。我希望我的團隊可以把全部的心神，拿去幫助市民。」

對於苗博雅的道歉，羅友志17日在臉書說，「死性不改、死不悔改！不用找了，也不用浪費精神看完她2000字的廢文，從頭到尾還是幫民進黨的范罪集團在掩飾、遮羞，完全不覺得破口是3+11」。

羅友志進一步分析，通篇都是「疫情是台北市政府沒做好防疫基本功」、「都是柯文哲的錯」、「侯友宜也沒好到哪裡去」的感覺，不是「政府的錯失，造成雙北要跟著受苦」，「那雙北市民們，您還想浪費早餐時間看這厮的廢文嗎？」

另外，羅友志也說，「打悲情牌說沒有網軍？妳只要繼續保有護主的情操，加上『太陽花+廢死聯盟』的身分，千軍萬馬任我使用，少在那邊假慈悲！我們雙北市民是哪裡招惹妳們這些高級執政者了？同島一命，妳不配說這四個字」。