1名網友日前在吃控肉便當時，發現三層肉上竟有1塊「圓形凸起物」，事後想想才驚覺那是「豬乳頭」，原本想咬掉乳頭繼續吃，但最後仍無法克服心理障礙作罷；不過據悉因三層肉多是腹肉，因此很常出現乳頭部位，也有不少老饕說該部位特別Q彈，還會特定要求吃該部位。

1名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，她日前午餐吃便當，她將主餐控肉留到最後才吃，不過正當她夾起時，發現該控肉上有1個「圓形凸起物」，讓她瞬間沒胃口，直言「這是不是、這是不是…傳說中的豬奶頭？」她無奈地說不想浪費食物，原本打算要「咬掉奶頭」再吃其他部分，但仍無法克服心理障礙、咬不下去。

1名網友日前在吃控肉便當時，發現三層肉上竟有1塊「圓形凸起物」，事後想想才驚覺那是「豬乳頭」。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」，非當事者照片）

原PO表示「覺得（此次）會製造下次吃控肉的心裡陰影」；許多網友則留言笑說，「這個很補喔，吃下去有一甲子的功力」、「吃不下，就用吸的吧」、「說不定是豬的青春痘」、「老闆對你不好，只給一個！我之前吃過老闆給我一對的」、「豬就不能長肉瘤喔」、「看到這個我會把其他食物都吐出來」、「這不是拿來咬的，要用吸的」。

不過因為民眾平時吃的三層肉多是腹肉，因此見到豬乳頭其實不意外，民間曾說「豬乳、腹肉、三層肉」，意即吃到此肉會闔家平安、小孩平安長大；也有人說「豬乳頭附近的皮特別Q彈」、「該部位是最好吃的」，還會有人會特地買這個部位，「愛吃這塊的才內行啊！」